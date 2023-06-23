***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
23.06.2023 11:16
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon toplam değerinin en az %80?i devamlı olarak yerli ihraççıların ortaklık paylarına ve bu paylardan oluşan endeksleri takip etmek üzere kurulan yerli borsa yatırım fonları katılma paylarına yatırılması temel esas olmak üzere, ekonomik ve finansal piyasaları etkileyen diğer faktörlerin analizi ve beklentilere göre oluşacak yatırım öngörüsü doğrultusunda sadece Türk Lirası (TL) cinsi para ve sermaye piyasası araçlarına, taraf olunacak sözleşmelere, finansal işlemlere ve menkul kıymetlere ve Kurulca uygun görülen diğer yatırım araçlarına yatırılır. - Fon?un belirtilen risk değerine sahip olma gerekçeleri: Bu fonda varlık sınıfları risk getiri perspektifine göre oluşturulur. Uzun vadede getiri beklentisi daha yüksek olan varlık sınıflarına belirli risk limitleri dahilinde daha çok yer verilmesi esastır. Buna göre risk değeri 7 olarak belirlenmiştir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1161713
BIST
'
14:055.546
En Düşük
|Değişim
|: 2,16%
|| 117,40
|Açılış
|: 5.510
|
|Önceki Kapanış
|: 5.428
|
5.510
En Yüksek
5.588
14:0525,5348
En Yüksek
|Değişim
|: 2,65%
|| 0,6600
|Açılış
|: 25,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 24,2500
|
26,0864
En Düşük
24,8064
14:0527,7547
En Yüksek
|Değişim
|: 1,99%
|| 0,5418
|Açılış
|: 27,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 26,6000
|
28,1685
En Düşük
26,9298
14:051.579,92
En Yüksek
|Değişim
|: 3,19%
|| 48,90
|Açılış
|: 1.579,92
|
|Önceki Kapanış
|: 1.531,02
|
1.608,64
En Düşük
1.526,26
BIST En Aktif Hisseler14:04
|DERIM
|10,34
|15.322.351
|% 10,00
|
|GRSEL
|19,63
|31.825.835
|% 9,97
|
|OTTO
|158,10
|9.362.524
|% 9,94
|
|GOKNR
|12,81
|121.525.195
|% 9,39
|
|UZERB
|279,10
|2.825.532
|% 9,37
|
|POLTK
|2.744,30
|52.090.218
|% -10,00
|
|AVHOL
|83,70
|55.581.571
|% -10,00
|
|BMSTL
|44,08
|331.092.540
|% -9,82
|
|ATSYH
|57,80
|1.116.132
|% -9,76
|
|BURVA
|59,95
|26.942.411
|% -9,37
|
|THYAO
|184,90
|5.343.410.905
|% 2,55
|
|AKBNK
|19,72
|3.251.413.055
|% 2,76
|
|YKBNK
|12,86
|3.112.271.101
|% 3,63
|
|ISCTR
|13,60
|2.059.201.445
|% 2,72
|
|SISE
|43,90
|1.693.611.477
|% 1,67
|
|YKBNK
|12,86
|3.112.271.101
|% 3,63
|
|AKBNK
|19,72
|3.251.413.055
|% 2,76
|
|ISCTR
|13,60
|2.059.201.445
|% 2,72
|
|EKGYO
|7,22
|1.067.624.779
|% 5,25
|
|ZOREN
|2,97
|406.794.951
|% 5,32
|
|14:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|25,4964
|25,5348
|% 2,65
|
|Euro
|27,6958
|27,7547
|% 1,99
|
|Sterlin
|32,4703
|32,6331
|% 2,70
|
|Frank
|28,3577
|28,5286
|% 2,43
|
|Riyal
|6,8090
|6,8431
|% 2,96
|
|14:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.919
|1.919
|5,29
|
|Altın Gr.
|1.578
|1.578
|47,11
|
|Cumhuriyet
|10.324
|10.480
|393,00
|
|Tam
|10.352
|10.648
|490,65
|
|Yarım
|5.021
|5.202
|175,00
|
|Çeyrek
|2.518
|2.601
|87,00
|
|Gümüş.Ons
|22,37
|22,39
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|18,38
|18,41
|0,60
|
|B. Petrol
|73,09
|73,09
|-1,05
|
Seans Raporu
14:04
daha fazla
-
14:19BRYAT
Yüzde 8.55 oranında artışla 1, 130.00 lira fiyatla işlem gören hissede 179, 479 adet işlem
-
14:18BRSAN
Yüzde 8.52 oranında artışla 265.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 658, 013 adet işlem
-
14:17XU100
Endeks 5, 546 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 17 üstünde . İşlem hacmi 46, 092.00 milyon TL de
-
14:17PNLSN
Yüzde 5.94 oranında artışla 42.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 327, 030 adet işlem
-
14:16GRSEL
Yüzde 9.97 oranında artışla 19.63 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 654, 390 adet işlem