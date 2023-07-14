***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
14.07.2023 13:01
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon portföyünün en az %80?i yatırım fonlarına ve borsa yatırım fonlarına devamlı olarak yatırılır. Bu nedenle fon portföyüne dahil edilen diğer para ve sermaye piyasası araçları fon portföyünün %20?sinden fazla olamaz Fon portföyünün yönetiminde portföy çeşitliliği esastır ve uzun vadeli getiri hedeflerine iki aşamalı ?varlık dağılımı? (asset allocation) yoluyla ulaşılması amaçlanır. Birinci aşama olan stratejik varlık dağılımı (Strategic Asset Allocation) fon yöneticisinin varlık sınıflarına ilişkin uzun vadeli beklentilerini en iyi yansıtan portföy dağılımının, fonun uzun vadeli getiri hedefleri ve yatırımcı risk profili de göz önünde bulundurularak, oluşturulduğu aşamadır. Taktiksel varlık dağılımı (Tactical Asset Allocation) aşaması ise piyasalarda oluşan kısa vadeli fırsatların değerlendirilerek fona ek katkı sağlamanın hedeflendiği aşamadır. - Fonun belirtilen risk değerine sahip olma gerekçeleri: Bu fonda varlık sınıfları risk getiri perspektifine göre oluşturulur. Uzun vadede getiri beklentisi daha yüksek olan varlık sınıflarına belirli risk limitleri dahilinde daha çok yer verilmesi esastır. Buna göre risk değeri 6 olarak belirlenmiştir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1172034
BIST
'
14:156.410
En Düşük
|Değişim
|: 0,65%
|| 41,51
|Açılış
|: 6.416
|
|Önceki Kapanış
|: 6.368
|
6.354
En Yüksek
6.435
14:1526,1943
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,1741
|Açılış
|: 26,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 26,2400
|
26,2067
En Düşük
25,9818
14:1529,4408
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,2124
|Açılış
|: 29,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,3000
|
29,4692
En Düşük
29,0484
14:151.648,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 6,48
|Açılış
|: 1.648,66
|
|Önceki Kapanış
|: 1.641,66
|
1.649,63
En Düşük
1.636,81
BIST En Aktif Hisseler14:15
|EDIP
|12,98
|126.531.752
|% 10,00
|
|TGSAS
|26,62
|18.990.543
|% 10,00
|
|HATEK
|11,11
|37.640.299
|% 10,00
|
|BAYRK
|8,26
|148.927.240
|% 9,99
|
|MAALT
|538,50
|20.034.292
|% 9,99
|
|VANGD
|14,40
|17.246.117
|% -10,00
|
|IHAAS
|21,44
|69.534.885
|% -9,99
|
|PRZMA
|24,68
|3.423.930
|% -9,99
|
|AYCES
|239,90
|207.677.309
|% -9,98
|
|GRNYO
|10,24
|33.058.278
|% -9,94
|
|THYAO
|213,30
|5.577.113.013
|% 1,81
|
|ASELS
|70,15
|5.165.003.803
|% 3,16
|
|AKBNK
|24,52
|2.709.207.867
|% 0,33
|
|ASTOR
|82,95
|2.387.135.562
|% -0,36
|
|ISCTR
|14,60
|2.323.709.804
|% -1,08
|
|ISCTR
|14,60
|2.323.709.804
|% -1,08
|
|YKBNK
|13,95
|2.177.389.835
|% -2,24
|
|EKGYO
|8,31
|1.120.412.731
|% -0,12
|
|SKBNK
|2,86
|349.980.623
|% -2,05
|
|AKBNK
|24,52
|2.709.207.867
|% 0,33
|
|14:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,1828
|26,1943
|% 0,67
|
|Euro
|29,4219
|29,4408
|% 0,73
|
|Sterlin
|34,2409
|34,4127
|% 0,39
|
|Frank
|30,3675
|30,5504
|% 0,55
|
|Riyal
|6,9616
|6,9965
|% 0,60
|
|14:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.957
|1.957
|-3,27
|
|Altın Gr.
|1.648
|1.648
|6,44
|
|Cumhuriyet
|10.964
|11.130
|-15,00
|
|Tam
|10.606
|10.808
|25,00
|
|Yarım
|5.303
|5.429
|12,00
|
|Çeyrek
|2.660
|2.715
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|24,76
|24,79
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|20,88
|20,90
|0,06
|
|B. Petrol
|81,30
|81,30
|-0,06
|