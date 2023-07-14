***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon, izahnamedeki varlık tablosunda belirtilen sınırlamalar dahilinde Türk Lirası cinsinden varlıklar ile farklı ülke piyasalarından varlıklara yatırım yaparak uzun vadede kısa vadeli tahvil getirilerinin üzerinde sermaye büyümesi elde etmeyi hedefler. Fon portföyünün yönetiminde portföy çeşitliliği esastır ve uzun vadeli getiri hedeflerine iki aşamalı ?varlık dağılımı? (asset allocation) yoluyla ulaşılması amaçlanır. Birinci aşama olan Stratejik varlık dağılımı (Strategic Asset Allocation) fon yöneticisinin varlık sınıflarına ilişkin uzun vadeli beklentilerini en iyi yansıtan portföy dağılımının, fonun uzun vadeli getiri hedefleri ve yatırımcı risk profili de göz önünde bulundurularak, oluşturulduğu aşamadır. Taktiksel varlık dağılımı (Tactical Asset Allocation) aşaması ise piyasalarda oluşan kısa vadeli fırsatların değerlendirilerek fona ek katkı sağlamanın hedeflendiği aşamadır. Fon yöneticisi, fon portföyünü oluştururken varlık sınıflarını risk-getiri perspektifinden ele alır. Uzun vadede getiri beklentisi daha yüksek olan varlık sınıflarına belirli risk limitleri dahilinde daha çok yer verilmesi esastır. Portföyün getirisini azami düzeye çıkarmaya çalışırken aynı zamanda portföyün alabileceği maksimum ve minimum risk seviyelerinin önceden belirlendiği bu yöneteme ?oynaklık hedeflemesi? (volatility targeting) denir. Bu fonun oynaklık hedefine göre alabileceği risk değeri 3 ile 4 arası değişebilir. Bu fonda varlık sınıfları risk getiri perspektifine göre oluşturulur. Uzun vadede getiri beklentisi daha yüksek olan varlık sınıflarına belirli risk limitleri dahilinde daha çok yer verilmesi esastır. Buna göre risk değeri 6 olarak belirlenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1172035BIST