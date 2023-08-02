***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
02.08.2023 15:55
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Engin Yeşilbağlı 21.07.2023 16 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 ve Türev araçlar Lisansı
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Çağlayan Yavuz 21.07.2023 2015 - .......... HSBC Portföy Yönetimi - Portföy Yöneticisi 2008 - 2015 Yapı Kredi Portföy Yönetimi - Portföy Yöneticisi 15 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 ve Türev araçlar Lisansı
Uğur Can Bayrak 21.07.2023 2022 - ….. HSBC Portföy portföy yöneticisi / 2017 - 2022 HSBC Bank Birikim Yönetimi Uzman Yardımcısı 6 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 ve Türev araçlar Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1179713
BIST
'
17:437.253
En Düşük
|Değişim
|: 1,18%
|| 84,87
|Açılış
|: 7.180
|
|Önceki Kapanış
|: 7.169
|
7.175
En Yüksek
7.336
17:4326,9732
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0375
|Açılış
|: 27,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0250
|
27,4330
En Düşük
26,8887
17:4329,4949
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,1133
|Açılış
|: 29,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6500
|
30,2683
En Düşük
29,4561
17:431.679,09
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -5,10
|Açılış
|: 1.679,09
|
|Önceki Kapanış
|: 1.684,19
|
1.718,88
En Düşük
1.677,47
BIST En Aktif Hisseler17:41
|KONTR
|228,90
|3.606.265.588
|% 10,00
|
|ULKER
|42,90
|743.516.355
|% 10,00
|
|KTSKR
|68,20
|91.741.034
|% 10,00
|
|TETMT
|587,40
|7.156.700
|% 10,00
|
|MMCAS
|7,59
|931.278
|% 10,00
|
|AVHOL
|113,40
|8.354.065
|% -10,00
|
|EDIP
|19,19
|24.384.944
|% -9,99
|
|PCILT
|34,28
|11.786.561
|% -9,98
|
|GSDHO
|5,16
|1.282.127.733
|% -9,95
|
|DGGYO
|38,38
|129.640.889
|% -7,74
|
|THYAO
|236,80
|8.391.485.167
|% 2,51
|
|YKBNK
|14,45
|7.067.856.430
|% 0,84
|
|EREGL
|41,04
|6.478.662.550
|% 0,69
|
|ASTOR
|119,30
|6.156.568.274
|% 5,48
|
|SASA
|63,80
|5.778.170.495
|% -0,93
|
|YKBNK
|14,45
|7.067.856.430
|% 0,84
|
|EKGYO
|8,65
|2.677.155.307
|% 0,93
|
|ISCTR
|15,70
|4.451.302.826
|% 2,61
|
|SKBNK
|3,16
|894.062.745
|% 4,98
|
|IHYAY
|1,28
|330.773.185
|% 0,00
|
|17:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9560
|26,9850
|% 0,18
|
|Euro
|29,4979
|29,5074
|% -0,34
|
|Sterlin
|34,1236
|34,2947
|% -0,56
|
|Frank
|30,5756
|30,7598
|% -0,27
|
|Riyal
|7,1662
|7,2022
|% 0,10
|
|17:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.935
|1.935
|-9,37
|
|Altın Gr.
|1.679
|1.679
|-5,18
|
|Cumhuriyet
|11.428
|11.438
|-33,00
|
|Tam
|10.982
|11.081
|-50,00
|
|Yarım
|5.495
|5.566
|-25,00
|
|Çeyrek
|2.748
|2.783
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|23,69
|23,72
|-0,59
|
|Gümüş Gr.
|20,57
|20,60
|-0,46
|
|B. Petrol
|83,72
|83,72
|-1,19
|
Seans Raporu
17:41
daha fazla
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17:56TATGD
Yüzde 7.51 oranında artışla 40.92 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 912, 597 adet işlem
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17:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ARCLK, HEKTS, KOZAA
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17:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GARAN, ASTOR, ASELS
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17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 109, 51 artarak (% 1.71 ) 6, 504
-
17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KLSER, VBTYZ, ULKER, MIPAZ, FZLGY, AKYHO, KONTR, MRSHL, SEYKM, SMRTG