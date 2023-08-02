***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fon Müdürü ve Portföy YöneticileriFon MüdürüAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarEngin Yeşilbağlı 21.07.2023 16 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 ve Türev araçlar LisansıFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarÇağlayan Yavuz 21.07.2023 2015 - .......... HSBC Portföy Yönetimi - Portföy Yöneticisi 2008 - 2015 Yapı Kredi Portföy Yönetimi - Portföy Yöneticisi 15 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 ve Türev araçlar LisansıUğur Can Bayrak 21.07.2023 2022 - ….. HSBC Portföy portföy yöneticisi / 2017 - 2022 HSBC Bank Birikim Yönetimi Uzman Yardımcısı 6 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 ve Türev araçlar Lisansıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1179713BIST