***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fon Müdürü ve Portföy YöneticileriFon MüdürüAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarEngin Yeşilbağlı 21.07.2023 16 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 ve Türev araçlar LisansıFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarMurat İğnebekçili 21.07.2023 2017 - .....HSBC Portföy Yönetimi Yönetici 2013- 2016 Burgan Yatırım Analist 2005 ? 2013 EFG Yatırım Analist 18 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 ve Türev araçlar LisansıUmur Açıkalın 21.07.2023 2021 - ... HSBC Portföy Yönetimi Portföy yöneticisi , 2018 - 2021 HSBC Hisse ve Kredi Analisti ,2017-2018 QNB Finansinvest ? Kıdemli Hisse Analist,2013-2017 BGC Partners ? Hisse Analisti, 10 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 ve Türev araçlar LisansıDiğer HususlarAçıklama Fon Portföyündeki Varlıkların Alım Satımına Aracılık Eden Kuruluşlar ve Aracılık İşlemleri İçin Ödenen KomisyonlarFon portföyünde yer alan varlıkların alım satımına HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Ünlü Menkul Değerler A.Ş., Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş., ve Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş., (Pay, VIOP, Sabit Getirili ve Kesin alım Satım işlemleri) aracılık etmektedir. Söz konusu aracılık işlemleri için uygulanan komisyon oranları aşağıda yer almaktadır:1) Pay komisyonu: %0,02 (Onbinde 2 + BSMV)2) Sabit Getirili Menkul Kıymet Komisyonu:a) Kesin Alım Satım İşlemleri (09:30-14:00 arası): Yüzbinde 1,05 + BSMVb) Kesin Alım Satım İşlemleri (14:00-17:30 arası): Yüzbinde 4,20 + BSMVc) Hazine İhalesi İşlemleri : 03) Repo / Ters Repo Pazarı İşlem Komisyonu:a) O/N İşlemler (09:30-14:00 arası) : Milyonda 5,25 + BSMVb) O/N İşlemler (14:00-17:30 arası) : Yüzbinde 1,05 + BSMVc) O/N Hariç İşlemler (09:30-14:00 arası) : Milyonda 5,25*gün sayısı + BSMVd) O/N Hariç İşlemler (14:00-17:30 arası) : Yüzbinde 1,05*gün sayısı + BSMV4) VIOP kontrat işlemleri : %0,01 (Onbinde bir + BSMV)5) Takasbank Para Piyasası İşlem Komisyonu:a) 1-7 gün arası vadeli işlemler : Yüzbinde 2,10 + BSMVb) 7 günden uzun vadeli işlemler : Milyonda 2,625*gün sayısı + BSMV6) Borsa İstanbul Para Piyasası İşlem Komisyonu: Milyonda 2,10*gün sayısı + BSMVhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1179744BIST