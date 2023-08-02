***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fon Müdürü ve Portföy YöneticileriFon MüdürüAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarEngin Yeşilbağlı 21.07.2023 16 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 ve Türev araçlar LisansıFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarÇağlayan Yavuz 21.07.2023 2015 - .......... HSBC Portföy Yönetimi - Portföy Yöneticisi 2008 - 2015 Yapı Kredi Portföy Yönetimi - Portföy Yöneticisi 15 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 ve Türev araçlar LisansıUğur Can Bayrak 21.07.2023 2022 - ….. HSBC Portföy portföy yöneticisi / 2017 - 2022 HSBC Bank Birikim Yönetimi Uzman Yardımcısı 6 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 ve Türev araçlar LisansıDiğer HususlarAçıklama Fon Portföyündeki Varlıkların Alım Satımına Aracılık Eden Kuruluşlar ve Aracılık İşlemleri İçin Ödenen KomisyonlarFon portföyünde yer alan varlıkların alım satımına HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.(VIOP , Sabit Getirili ve Kesin alım Satım işlemleri) aracılık etmektedir. Söz konusu aracılık işlemleri için uygulanan komisyon oranları aşağıda yer almaktadır:1) Sabit Getirili Menkul Kıymet ve Kira Sertifikaları Komisyonu:a) Kesin Alım Satım İşlemleri (09:30-14:00 arası): Yüzbinde 1,05 + BSMVb) Kesin Alım Satım İşlemleri (14:00-17:30 arası): Yüzbinde 4,20 + BSMVc) Hazine İhalesi İşlemleri : 02) Repo / Ters Repo Pazarı İşlem Komisyonu:a) O/N İşlemler (09:30-14:00 arası) : Milyonda 5,25 + BSMVb) O/N İşlemler (14:00-17:30 arası) : Yüzbinde 1,05 + BSMVc) O/N Hariç İşlemler (09:30-14:00 arası) : Milyonda 5,25*gün sayısı + BSMVd) O/N Hariç İşlemler (14:00-17:30 arası) : Yüzbinde 1,05*gün sayısı + BSMV3) VIOP kontrat işlemleri : %0,01 (Onbinde bir + BSMV)4) Takasbank Para Piyasası İşlem Komisyonu:a) 1-7 gün arası vadeli işlemler : Yüzbinde 2,10 + BSMVb) 7 günden uzun vadeli işlemler : Milyonda 2,625*gün sayısı + BSMV5) Borsa İstanbul Para Piyasası İşlem Komisyonu: Milyonda 2,10*gün sayısı + BSMVhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1179747BIST