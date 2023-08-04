***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
04.08.2023 09:40
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fonun yatırım amacı, dengeli portföy dağılımı ile uzun vadede yatırımcılarına istikrarlı bir getiri sunmaktır. Değişken fon olması itibariyle ortaklık paylarının yanında kamu veya özel sektör bonolarına yatırım yaparak portföy çeşitliliği sağlar ve hisse yoğun fonlara göre daha düşük oynaklığa sahiptir. Fon portföyünde yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde nakde dönüşü kolay olanlar tercih edilir. Fon yatırım amacı ve politikası gereği hisse senetleri ile birlikte kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına da yatırım yapar. Risk değeri 6 olarak belirlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1180482
BIST
'
12:237.281
En Düşük
|Değişim
|: 0,82%
|| 59,28
|Açılış
|: 7.257
|
|Önceki Kapanış
|: 7.222
|
7.205
En Yüksek
7.298
12:2326,9919
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0451
|Açılış
|: 27,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0100
|
27,4154
En Düşük
26,9175
12:2329,5448
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0217
|Açılış
|: 29,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5000
|
30,2907
En Düşük
29,4723
12:231.677,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 1,59
|Açılış
|: 1.677,93
|
|Önceki Kapanış
|: 1.676,34
|
1.707,13
En Düşük
1.673,93
BIST En Aktif Hisseler12:23
|RAYSG
|43,56
|32.374.179
|% 10,00
|
|CMENT
|81,40
|470.492
|% 10,00
|
|KLSER
|48,66
|645.930.978
|% 9,99
|
|TETMT
|626,30
|31.504.007
|% 9,99
|
|BRKVY
|48,10
|35.563.716
|% 9,97
|
|MACKO
|91,80
|374.330.015
|% -10,00
|
|AVHOL
|91,90
|3.711.749
|% -9,99
|
|EGEPO
|26,02
|15.222.745
|% -9,97
|
|IZFAS
|9,97
|10.117.526
|% -9,94
|
|EDIP
|16,00
|19.186.144
|% -7,41
|
|ASTOR
|115,00
|3.892.375.833
|% 1,59
|
|THYAO
|236,30
|2.600.255.901
|% 0,55
|
|KONTR
|249,30
|2.454.814.700
|% -0,95
|
|EKGYO
|8,90
|2.159.251.190
|% 0,45
|
|SMRTG
|86,20
|2.060.908.578
|% 2,99
|
|EKGYO
|8,90
|2.159.251.190
|% 0,45
|
|CEMAS
|3,26
|375.190.702
|% 4,49
|
|GSDHO
|4,74
|514.165.039
|% 0,21
|
|FZLGY
|15,07
|1.456.700.174
|% 5,31
|
|YKBNK
|14,13
|893.414.109
|% 0,50
|
|12:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9820
|26,9919
|% 0,17
|
|Euro
|29,5327
|29,5448
|% 0,07
|
|Sterlin
|34,1812
|34,3526
|% 0,08
|
|Frank
|30,6247
|30,8092
|% -0,27
|
|Riyal
|7,1730
|7,2090
|% 0,13
|
|12:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.933
|1.934
|-0,66
|
|Altın Gr.
|1.678
|1.678
|1,59
|
|Cumhuriyet
|11.201
|11.370
|-6,00
|
|Tam
|10.952
|11.030
|-74,00
|
|Yarım
|5.480
|5.540
|-38,00
|
|Çeyrek
|2.740
|2.770
|-19,00
|
|Gümüş.Ons
|23,46
|23,48
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|20,36
|20,38
|-0,05
|
|B. Petrol
|85,54
|85,54
|0,40
|