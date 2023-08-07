***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
07.08.2023 08:51
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
Katılma Payı Alım Esasları Yatırımcıların BIST Tahvil ve Bono Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Tahvil ve Bono Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Tahvil ve Bono Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Katılma Payı Satım Esasları Yatırımcıların BIST Tahvil ve Bono Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Tahvil ve Bono Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Tahvil ve Bono Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. HSBC Bank A.Ş., HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş., TEFAS, HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. 1 İhbarlı Fon Talepleri nedeniyle blokeye alınan talep tutarları: HSBC Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu veya HSBC Portföy Para Piyasası Fonu ile nemalandırma yapılır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1181227
BIST
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11:597.449
En Düşük
|Değişim
|: 0,66%
|| 48,51
|Açılış
|: 7.435
|
|Önceki Kapanış
|: 7.401
|
7.426
En Yüksek
7.487
11:5927,0017
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0877
|Açılış
|: 27,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0200
|
27,1606
En Düşük
26,9145
11:5929,6582
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0084
|Açılış
|: 29,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7300
|
29,9042
En Düşük
29,6242
11:591.680,79
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,70
|Açılış
|: 1.680,79
|
|Önceki Kapanış
|: 1.681,49
|
1.697,34
En Düşük
1.679,39
BIST En Aktif Hisseler11:59
|GLBMD
|24,88
|4.850.505
|% 9,99
|
|TETMT
|672,80
|10.270.338
|% 9,99
|
|QNBFL
|184,90
|341.880
|% 9,99
|
|SDTTR
|331,80
|565.025.589
|% 9,98
|
|BRKVY
|52,90
|14.152.471
|% 9,98
|
|UZERB
|224,90
|168.000
|% -9,97
|
|ZEDUR
|95,80
|168.894.001
|% -9,96
|
|ATAKP
|63,30
|552.094.400
|% -6,91
|
|FZLGY
|13,59
|502.393.577
|% -6,85
|
|OYAYO
|31,72
|18.211.153
|% -6,60
|
|KLSER
|52,25
|3.074.162.989
|% 7,38
|
|EKGYO
|9,07
|1.961.164.416
|% 2,37
|
|ASTOR
|109,50
|1.757.476.877
|% -2,23
|
|PGSUS
|911,80
|1.494.455.848
|% 8,55
|
|SMRTG
|80,70
|1.275.456.255
|% -4,83
|
|EKGYO
|9,07
|1.961.164.416
|% 2,37
|
|KLSER
|52,25
|3.074.162.989
|% 7,38
|
|AKFYE
|16,06
|846.750.102
|% 5,59
|
|ADESE
|1,76
|86.284.768
|% 2,33
|
|SEGYO
|2,86
|112.873.166
|% 4,38
|
|11:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9962
|27,0017
|% 0,33
|
|Euro
|29,6441
|29,6582
|% -0,03
|
|Sterlin
|34,2654
|34,4373
|% 0,15
|
|Frank
|30,7076
|30,8926
|% -0,06
|
|Riyal
|7,1757
|7,2117
|% 0,32
|
|11:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.936
|1.937
|-6,54
|
|Altın Gr.
|1.680
|1.680
|-1,66
|
|Cumhuriyet
|11.249
|11.419
|0,00
|
|Tam
|10.963
|11.036
|-68,00
|
|Yarım
|5.486
|5.543
|-35,00
|
|Çeyrek
|2.743
|2.772
|-17,00
|
|Gümüş.Ons
|23,46
|23,48
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|20,35
|20,37
|-0,09
|
|B. Petrol
|85,92
|85,92
|-0,32
|
Seans Raporu
11:59
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