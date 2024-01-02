***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
02.01.2024 15:34
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Recep Balkaya 28.12.2023 12 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 ve Türev araçlar Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1231356
BIST
'
16:127.572
En Düşük
|Değişim
|: 1,36%
|| 101,47
|Açılış
|: 7.542
|
|Önceki Kapanış
|: 7.470
|
7.542
En Yüksek
7.601
16:1229,7277
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,2143
|Açılış
|: 29,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6550
|
29,7339
En Düşük
29,4693
16:1232,6160
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0815
|Açılış
|: 32,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,6700
|
32,8257
En Düşük
32,5590
16:121.975,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 17,31
|Açılış
|: 1.975,52
|
|Önceki Kapanış
|: 1.957,86
|
1.985,01
En Düşük
1.954,69
BIST En Aktif Hisseler16:12
|KONTR
|238,70
|1.010.030.794
|% 10,00
|
|PAMEL
|114,40
|37.583.898
|% 10,00
|
|SMART
|31,46
|41.352.853
|% 10,00
|
|MEDTR
|30,62
|53.132.106
|% 9,99
|
|KUYAS
|58,90
|45.592.738
|% 9,99
|
|EMNIS
|83,85
|1.078.458
|% -9,98
|
|SUWEN
|23,12
|57.201.362
|% -9,97
|
|QUAGR
|5,17
|566.094.155
|% -9,93
|
|DIRIT
|10,26
|1.225.485
|% -7,57
|
|PEGYO
|15,39
|111.901.673
|% -6,95
|
|GUBRF
|169,10
|5.505.203.706
|% 9,95
|
|THYAO
|235,80
|4.159.491.650
|% 3,15
|
|ASTOR
|103,00
|2.852.754.952
|% 9,23
|
|EREGL
|42,08
|2.722.391.057
|% 2,63
|
|YKBNK
|19,64
|2.353.952.017
|% 0,51
|
|SKBNK
|4,30
|1.037.279.745
|% 0,00
|
|EKGYO
|7,09
|981.457.013
|% 3,05
|
|YKBNK
|19,64
|2.353.952.017
|% 0,51
|
|QUAGR
|5,17
|566.094.155
|% -9,93
|
|ZOREN
|4,37
|410.611.928
|% 3,31
|
|16:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,7212
|29,7277
|% 0,73
|
|Euro
|32,6054
|32,6160
|% -0,25
|
|Sterlin
|37,4679
|37,6558
|% 0,10
|
|Frank
|34,8499
|35,0599
|% -0,34
|
|Riyal
|7,9028
|7,9425
|% 0,70
|
|16:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,85
|23,88
|% 0,66
|
|Platin
|983,73
|985,20
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.087,56
|1.092,05
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,65
|78,65
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.066,61
|2.066,92
|% 0,66
|