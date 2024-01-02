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***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

02.01.2024 15:35
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Recep Balkaya 28.12.2023 12 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 ve Türev araçlar Lisansı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1231359


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BIST En Aktif Hisseler16:12
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KONTR 238,70 1.010.030.794 % 10,00  
PAMEL 114,40 37.583.898 % 10,00  
SMART 31,46 41.352.853 % 10,00  
MEDTR 30,62 53.132.106 % 9,99  
KUYAS 58,90 45.592.738 % 9,99  
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16:12 Alış Satış %  
Dolar 29,7212 29,7277 % 0,73  
Euro 32,6054 32,6160 % -0,25  
Sterlin 37,4679 37,6558 % 0,10  
Frank 34,8499 35,0599 % -0,34  
Riyal 7,9028 7,9425 % 0,70  
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16:12 Alış Satış %  
Gümüş ONS 23,85 23,88 % 0,66  
Platin 983,73 985,20 % 0,66  
Paladyum 1.087,56 1.092,05 % 0,66  
Brent Pet. 78,65 78,65 % 0,66  
Altın Ons 2.066,61 2.066,92 % 0,66  
Seans Raporu 16:12
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