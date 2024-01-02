***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
02.01.2024 15:35
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Recep Balkaya 28.12.2023 12 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 ve Türev araçlar Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1231361
BIST
'
16:127.572
En Düşük
|Değişim
|: 1,36%
|| 101,47
|Açılış
|: 7.542
|
|Önceki Kapanış
|: 7.470
|
7.542
En Yüksek
7.601
16:1229,7277
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,2143
|Açılış
|: 29,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6550
|
29,7339
En Düşük
29,4693
16:1232,6160
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0815
|Açılış
|: 32,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,6700
|
32,8257
En Düşük
32,5590
16:121.975,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 17,31
|Açılış
|: 1.975,52
|
|Önceki Kapanış
|: 1.957,86
|
1.985,01
En Düşük
1.954,69
BIST En Aktif Hisseler16:10
|KONTR
|238,70
|1.009.450.992
|% 10,00
|
|SMART
|31,46
|41.325.043
|% 10,00
|
|PAMEL
|114,40
|37.542.027
|% 10,00
|
|MEDTR
|30,62
|51.599.545
|% 9,99
|
|KUYAS
|58,90
|45.485.010
|% 9,99
|
|EMNIS
|83,85
|1.078.458
|% -9,98
|
|SUWEN
|23,12
|57.188.438
|% -9,97
|
|QUAGR
|5,17
|560.309.018
|% -9,93
|
|DIRIT
|10,26
|1.225.485
|% -7,57
|
|SNPAM
|121,10
|3.929.824
|% -6,85
|
|GUBRF
|169,10
|5.503.383.852
|% 9,95
|
|THYAO
|236,00
|4.128.540.086
|% 3,24
|
|EREGL
|42,08
|2.707.571.737
|% 2,63
|
|ASTOR
|101,90
|2.679.033.647
|% 8,06
|
|YKBNK
|19,61
|2.340.382.728
|% 0,36
|
|SKBNK
|4,30
|1.033.780.777
|% 0,00
|
|EKGYO
|7,08
|980.704.202
|% 2,91
|
|YKBNK
|19,61
|2.340.382.728
|% 0,36
|
|QUAGR
|5,17
|560.309.018
|% -9,93
|
|ZOREN
|4,38
|409.755.716
|% 3,55
|
|16:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,7209
|29,7277
|% 0,73
|
|Euro
|32,5933
|32,6111
|% -0,26
|
|Sterlin
|37,4700
|37,6579
|% 0,10
|
|Frank
|34,8525
|35,0625
|% -0,34
|
|Riyal
|7,9020
|7,9417
|% 0,69
|
|16:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,87
|23,90
|% 0,66
|
|Platin
|987,23
|988,53
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.087,71
|1.093,57
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,48
|78,48
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.067,17
|2.067,53
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:10
daha fazla
-
16:25BVSAN
Yüzde 6.62 oranında artışla 83.75 lira fiyatla işlem gören hissede 411, 479 adet işlem
-
16:24PRKME
Yüzde 7.80 oranında artışla 20.46 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 331, 787 adet işlem
-
16:22XU100
Endeks 7, 578 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 44 üstünde . İşlem hacmi 58, 453.00 milyon TL de
-
16:22AKFYE
Yüzde 4.74 oranında artışla 15.03 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 601, 435 adet işlem
-
16:21BMSTL
Yüzde 4.85 oranında artışla 29.86 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 212, 093 adet işlem