***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
02.01.2024 15:38
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Recep Balkaya 28.12.2023 12 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 ve Türev araçlar Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1231371
BIST
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16:147.578
En Düşük
|Değişim
|: 1,44%
|| 107,35
|Açılış
|: 7.542
|
|Önceki Kapanış
|: 7.470
|
7.542
En Yüksek
7.601
16:1429,7281
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,2147
|Açılış
|: 29,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6550
|
29,7339
En Düşük
29,4693
16:1432,6237
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0738
|Açılış
|: 32,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,6700
|
32,8257
En Düşük
32,5590
16:141.974,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 16,42
|Açılış
|: 1.974,14
|
|Önceki Kapanış
|: 1.957,86
|
1.985,01
En Düşük
1.954,69
BIST En Aktif Hisseler16:14
|PAMEL
|114,40
|37.587.215
|% 10,00
|
|KONTR
|238,70
|1.010.089.276
|% 10,00
|
|SMART
|31,46
|41.355.811
|% 10,00
|
|MEDTR
|30,62
|53.270.845
|% 9,99
|
|KUYAS
|58,90
|45.600.159
|% 9,99
|
|EMNIS
|83,85
|1.078.458
|% -9,98
|
|SUWEN
|23,12
|57.202.125
|% -9,97
|
|QUAGR
|5,17
|567.318.582
|% -9,93
|
|DIRIT
|10,26
|1.225.485
|% -7,57
|
|SNPAM
|121,10
|3.929.824
|% -6,85
|
|GUBRF
|169,10
|5.506.006.593
|% 9,95
|
|THYAO
|235,60
|4.174.208.829
|% 3,06
|
|ASTOR
|103,20
|2.882.026.774
|% 9,44
|
|EREGL
|42,06
|2.728.374.422
|% 2,59
|
|YKBNK
|19,63
|2.357.929.669
|% 0,46
|
|SKBNK
|4,30
|1.038.967.376
|% 0,00
|
|EKGYO
|7,08
|981.586.193
|% 2,91
|
|YKBNK
|19,63
|2.357.929.669
|% 0,46
|
|QUAGR
|5,17
|567.318.582
|% -9,93
|
|ZOREN
|4,37
|410.907.167
|% 3,31
|
|16:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,7211
|29,7281
|% 0,73
|
|Euro
|32,6035
|32,6237
|% -0,23
|
|Sterlin
|37,4732
|37,6611
|% 0,11
|
|Frank
|34,8534
|35,0634
|% -0,33
|
|Riyal
|7,9027
|7,9423
|% 0,70
|
|16:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,93
|23,96
|% 0,66
|
|Platin
|989,00
|990,02
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.086,04
|1.090,92
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,47
|78,47
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.067,00
|2.067,23
|% 0,66
|