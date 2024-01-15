Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

15.01.2024 09:37
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon portföyünün yönetiminde portföy çeşitliliği esastır ve uzun vadeli getiri hedeflerine iki aşamalı ?varlık dağılımı? (asset allocation) yoluyla ulaşılması amaçlanır. Birinci aşama olan Stratejik varlık dağılımı (Strategic Asset Allocation) fon yöneticisinin varlık sınıflarına ilişkin uzun vadeli beklentilerini en iyi yansıtan portföy dağılımının, fonun uzun vadeli getiri hedefleri ve yatırımcı risk profili de göz önünde bulundurularak, oluşturulduğu aşamadır. Taktiksel varlık dağılımı (Tactical Asset Allocation) aşaması ise piyasalarda oluşan kısa vadeli fırsatların değerlendirilerek fona ek katkı sağlamanın hedeflendiği aşamadır. Fon yöneticisi, fon portföyünü oluştururken varlık sınıflarını risk-getiri perspektifinden ele alır. Uzun vadede getiri beklentisi daha yüksek olan varlık sınıflarına belirli risk limitleri dahilinde daha çok yer verilmesi esastır. Portföyün getirisini azami düzeye çıkarmaya çalışırken aynı zamanda portföyün alabileceği maksimum ve minimum risk seviyelerinin önceden belirlendiği bu yönteme ?oynaklık hedeflemesi? (volatility targeting) denir. Bu fonda varlık sınıfları risk getiri perspektifine göre oluşturulur. Uzun vadede getiri beklentisi daha yüksek olan varlık sınıflarına belirli risk limitleri dahilinde daha çok yer verilmesi esastır. Buna göre risk değeri 6 olarak belirlenmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1239652


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
10:598.048
Değişim :  0,77% |  61,32
Açılış :  7.997  
Önceki Kapanış :  7.986  
En Düşük
7.979 En Yüksek
8.062
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler10:57
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PASEU 59,40 53.974.838 % 10,00  
CATES 61,30 465.922.745 % 9,96  
MEGMT 32,92 177.535.042 % 9,95  
FMIZP 309,75 27.969.772 % 9,94  
MRGYO 5,35 67.270.921 % 9,41  
daha fazla
10:57 Alış Satış %  
Dolar 30,0963 30,1032 % 0,02  
Euro 33,0076 33,0366 % 0,24  
Sterlin 38,2411 38,4328 % -0,01  
Frank 35,0958 35,3072 % -0,22  
Riyal 8,0016 8,0417 % -0,01  
daha fazla
10:57 Alış Satış %  
Gümüş ONS 23,24 23,27 % 0,66  
Platin 914,79 917,99 % 0,66  
Paladyum 985,04 988,36 % 0,66  
Brent Pet. 78,47 78,47 % 0,66  
Altın Ons 2.056,21 2.056,54 % 0,66  
Seans Raporu 10:57
daha fazla
Copyright 2024 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru