***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
15.01.2024 09:37
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon portföyünün yönetiminde portföy çeşitliliği esastır ve uzun vadeli getiri hedeflerine iki aşamalı ?varlık dağılımı? (asset allocation) yoluyla ulaşılması amaçlanır. Birinci aşama olan Stratejik varlık dağılımı (Strategic Asset Allocation) fon yöneticisinin varlık sınıflarına ilişkin uzun vadeli beklentilerini en iyi yansıtan portföy dağılımının, fonun uzun vadeli getiri hedefleri ve yatırımcı risk profili de göz önünde bulundurularak, oluşturulduğu aşamadır. Taktiksel varlık dağılımı (Tactical Asset Allocation) aşaması ise piyasalarda oluşan kısa vadeli fırsatların değerlendirilerek fona ek katkı sağlamanın hedeflendiği aşamadır. Fon yöneticisi, fon portföyünü oluştururken varlık sınıflarını risk-getiri perspektifinden ele alır. Uzun vadede getiri beklentisi daha yüksek olan varlık sınıflarına belirli risk limitleri dahilinde daha çok yer verilmesi esastır. Portföyün getirisini azami düzeye çıkarmaya çalışırken aynı zamanda portföyün alabileceği maksimum ve minimum risk seviyelerinin önceden belirlendiği bu yönteme ?oynaklık hedeflemesi? (volatility targeting) denir. Bu fonda varlık sınıfları risk getiri perspektifine göre oluşturulur. Uzun vadede getiri beklentisi daha yüksek olan varlık sınıflarına belirli risk limitleri dahilinde daha çok yer verilmesi esastır. Buna göre risk değeri 6 olarak belirlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1239652
BIST
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10:598.048
En Düşük
|Değişim
|: 0,77%
|| 61,32
|Açılış
|: 7.997
|
|Önceki Kapanış
|: 7.986
|
7.979
En Yüksek
8.062
10:5930,1029
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0049
|Açılış
|: 30,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 30,1000
|
30,1067
En Düşük
29,9788
10:5933,0626
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,1056
|Açılış
|: 32,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9200
|
33,0626
En Düşük
32,9132
10:591.988,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 6,83
|Açılış
|: 1.988,30
|
|Önceki Kapanış
|: 1.981,47
|
1.991,50
En Düşük
1.976,53
BIST En Aktif Hisseler10:57
|PASEU
|59,40
|53.974.838
|% 10,00
|
|CATES
|61,30
|465.922.745
|% 9,96
|
|MEGMT
|32,92
|177.535.042
|% 9,95
|
|FMIZP
|309,75
|27.969.772
|% 9,94
|
|MRGYO
|5,35
|67.270.921
|% 9,41
|
|PEGYO
|19,80
|63.622.483
|% -10,00
|
|KRSTL
|11,45
|82.881.953
|% -4,74
|
|METUR
|7,00
|15.734.381
|% -4,63
|
|BEGYO
|4,26
|149.319.840
|% -3,40
|
|SODSN
|73,50
|104.958
|% -3,03
|
|THYAO
|250,25
|1.693.476.391
|% -0,30
|
|AKBNK
|42,90
|1.520.808.917
|% -0,83
|
|KCHOL
|159,50
|1.372.969.221
|% 2,57
|
|ISCTR
|25,74
|1.334.443.622
|% -0,85
|
|EREGL
|44,42
|1.257.627.708
|% 1,42
|
|ISCTR
|25,74
|1.334.443.622
|% -0,85
|
|EKGYO
|8,28
|383.175.717
|% 1,10
|
|ADESE
|2,14
|88.809.935
|% 3,88
|
|YKBNK
|22,68
|948.973.220
|% -1,13
|
|BEGYO
|4,26
|149.319.840
|% -3,40
|
|10:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,0963
|30,1032
|% 0,02
|
|Euro
|33,0076
|33,0366
|% 0,24
|
|Sterlin
|38,2411
|38,4328
|% -0,01
|
|Frank
|35,0958
|35,3072
|% -0,22
|
|Riyal
|8,0016
|8,0417
|% -0,01
|
|10:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,24
|23,27
|% 0,66
|
|Platin
|914,79
|917,99
|% 0,66
|
|Paladyum
|985,04
|988,36
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,47
|78,47
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.056,21
|2.056,54
|% 0,66
|
Seans Raporu
10:57
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11:13MEGMT
Yüzde 9.95 oranında artışla 32.92 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 530, 424 adet işlem
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11:11XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 53, 45 artarak (% 0.75 ) 7, 147
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11:11
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