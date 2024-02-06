***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
06.02.2024 11:57
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon portföyünün en az %80?i yatırım fonlarına ve borsa yatırım fonlarına devamlı olarak yatırılır. Bu nedenle fon portföyüne dahil edilen diğer para ve sermaye piyasası araçları fon portföyünün %20?sinden fazla olamaz Fon portföyünün yönetiminde portföy çeşitliliği esastır ve uzun vadeli getiri hedeflerine iki aşamalı ?varlık dağılımı? (asset allocation) yoluyla ulaşılması amaçlanır. Birinci aşama olan stratejik varlık dağılımı (Strategic Asset Allocation) fon yöneticisinin varlık sınıflarına ilişkin uzun vadeli beklentilerini en iyi yansıtan portföy dağılımının, fonun uzun vadeli getiri hedefleri ve yatırımcı risk profili de göz önünde bulundurularak, oluşturulduğu aşamadır. Taktiksel varlık dağılımı (Tactical Asset Allocation) aşaması ise piyasalarda oluşan kısa vadeli fırsatların değerlendirilerek fona ek katkı sağlamanın hedeflendiği aşamadır. - Fonun belirtilen risk değerine sahip olma gerekçeleri: Bu fonda varlık sınıfları risk getiri perspektifine göre oluşturulur. Uzun vadede getiri beklentisi daha yüksek olan varlık sınıflarına belirli risk limitleri dahilinde daha çok yer verilmesi esastır. Buna göre risk değeri 4 olarak belirlenmiştir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1247071
BIST
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15:178.820
En Düşük
|Değişim
|: 0,49%
|| 43,10
|Açılış
|: 8.811
|
|Önceki Kapanış
|: 8.777
|
8.751
En Yüksek
8.852
15:1730,5762
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0210
|Açılış
|: 30,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 30,6000
|
30,7999
En Düşük
30,3965
15:1732,8329
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0265
|Açılış
|: 32,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 32,8500
|
33,1326
En Düşük
32,6721
15:171.992,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 2,46
|Açılış
|: 1.992,16
|
|Önceki Kapanış
|: 1.989,70
|
2.008,81
En Düşük
1.979,02
BIST En Aktif Hisseler15:17
|VESBE
|20,02
|1.042.005.898
|% 10,00
|
|ARDYZ
|47,52
|636.356.224
|% 10,00
|
|BRKVY
|84,15
|93.324.750
|% 10,00
|
|TETMT
|7.895,00
|10.705.620
|% 10,00
|
|DOFER
|55,05
|303.922.102
|% 9,99
|
|BAYRK
|42,00
|25.208.796
|% -9,01
|
|POLTK
|21.610,00
|163.430.015
|% -7,39
|
|YAPRK
|290,75
|285.647.423
|% -7,11
|
|KIMMR
|8,35
|68.191.928
|% -7,02
|
|CMENT
|232,50
|1.348.700
|% -6,96
|
|THYAO
|287,25
|7.226.026.614
|% -0,69
|
|SASA
|39,96
|3.804.067.606
|% 2,20
|
|EKGYO
|10,52
|3.309.641.599
|% 3,44
|
|AKBNK
|40,50
|2.655.818.926
|% 0,70
|
|TUPRS
|153,80
|2.450.964.743
|% -0,84
|
|ZOREN
|5,03
|2.162.833.404
|% 6,34
|
|EKGYO
|10,52
|3.309.641.599
|% 3,44
|
|TSPOR
|1,65
|219.611.838
|% 0,61
|
|YKBNK
|22,74
|2.239.530.134
|% 0,26
|
|SASA
|39,96
|3.804.067.606
|% 2,20
|
|15:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,5721
|30,5762
|% 0,07
|
|Euro
|32,8206
|32,8329
|% -0,08
|
|Sterlin
|38,2495
|38,4413
|% 0,15
|
|Frank
|34,8880
|35,0981
|% -0,21
|
|Riyal
|8,1283
|8,1691
|% 0,07
|
|15:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,26
|22,28
|% 0,66
|
|Platin
|895,16
|896,94
|% 0,66
|
|Paladyum
|936,69
|941,42
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,49
|78,49
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.025,22
|2.025,55
|% 0,66
|
Seans Raporu
15:17
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-
15:32XU100
Endeks 8, 818 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 47 üstünde . İşlem hacmi 74, 220.00 milyon TL de
-
15:32CELHA
Yüzde 4.18 oranında artışla 30.44 lira fiyatla işlem gören hissede 645, 087 adet işlem
-
15:30MEDTR
Yüzde 4.98 oranında artışla 34.12 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 139, 503 adet işlem
-
15:29SMART
Yüzde 7.08 oranında artışla 44.16 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 624, 835 adet işlem
-
15:28CVKMD
Yüzde 5.63 oranında artışla 492.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 424, 185 adet işlem