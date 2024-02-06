***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFonun öncelikli amacı hem yurtiçi hem de yurtdışı piyasalara yatırım yaparak uzun vadede kısa vadeli tahvil getirilerinin üzerinde sermaye büyümesi sağlamaktır. Bu bağlamda aşağıda detaylandırılan stratejik ve taktiksel varlık dağılımı çerçevesinde yerli ve yabancı enstrümanlara yatırım yapılır. Piyasalardaki gelişmelere bağlı olarak yerli ve yabancı yatırımların oranı aktif olarak değiştirilebilir. Aşağıdaki varlık tablosunda belirtilen sınırlamalar dahilinde Türk Lirası cinsinden varlıklar ile farklı ülke piyasalarından varlıklara yatırım yapılır. Fon portföyünün yönetiminde portföy çeşitliliği esastır ve uzun vadeli getiri hedeflerine iki aşamalı ?varlık dağılımı? (asset allocation) yoluyla ulaşılması amaçlanır. Birinci aşama olan Stratejik varlık dağılımı (Strategic Asset Allocation) fon yöneticisinin varlık sınıflarına ilişkin uzun vadeli beklentilerini en iyi yansıtan portföy dağılımının, fonun uzun vadeli getiri hedefleri ve yatırımcı risk profili de göz önünde bulundurularak, oluşturulduğu aşamadır. Taktiksel varlık dağılımı (Tactical Asset Allocation) aşaması ise piyasalarda oluşan kısa vadeli fırsatların değerlendirilerek fona ek katkı sağlamanın hedeflendiği aşamadır. Fon yöneticisi, fon portföyünü oluştururken varlık sınıflarını risk-getiri perspektifinden ele alır. Uzun vadede getiri beklentisi daha yüksek olan varlık sınıflarına belirli risk limitleri dahilinde daha çok yer verilmesi esastır. Bu fonda varlık sınıfları risk getiri perspektifine göre oluşturulur. Uzun vadede getiri beklentisi daha yüksek olan varlık sınıflarına belirli risk limitleri dahilinde daha çok yer verilmesi esastır. Buna göre risk değeri 4 olarak belirlenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1247072BIST