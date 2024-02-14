***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerTemel Alım Satım BilgileriAlım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli BilgilerYatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu günlerde saat 14:45e kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.BIST Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu günlerde saat 14:45ten sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Katılma payı bedelleri iade talimatının, BIST Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu günlerde saat 14:45e kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde, iade talimatının BİST Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu günlerde saat 14:45ten sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde yatırımcılara ödenir.BIST Borçlanma Araçları Piyasasının kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. HSBC Bank A.Ş. Şubeleri, 0850 211 0 111 HSBC Bank Telefon Bankacılığı, Internet Bankacılığı, Mobil Bankacılık, HSBC Bank ATMleri 1 A grubu katılma payı alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutarlar o gün için yatırımcı adına yatırımcı hesabında nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır. Saat 14:45e kadar girilen alım talepleri o gün için nemalandırılacak saat 14:45ten sonra girilen talepler ertesi gün 14:45a kadar girilen taleplerle birlikte nemalandırılacaktır. Tahsil edilen tutarlar nemalandırma amaçlı kullanılan fonun katılma payının birim fiyatından düşük ise işlem tutarı valör tarihine kadar nemalandırılmadan blokede tutulur. Diğer fon dağıtım kuruluşları nezdinde ise söz konusu kurumların belirleyeceği esaslar dahilinde nemalandırılır. B Grubu katılma payı alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutarlar ise nemalandırılmayacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249428BIST