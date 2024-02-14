Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

14.02.2024 10:32
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu günlerde saat 14:45e kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.BIST Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu günlerde saat 14:45ten sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Katılma payı bedelleri iade talimatının, BIST Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu günlerde saat 14:45e kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde, iade talimatının BİST Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu günlerde saat 14:45ten sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde yatırımcılara ödenir.BIST Borçlanma Araçları Piyasasının kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. HSBC Bank A.Ş. Şubeleri, 0850 211 0 111 HSBC Bank Telefon Bankacılığı, Internet Bankacılığı, Mobil Bankacılık, HSBC Bank ATMleri 1 A grubu katılma payı alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutarlar o gün için yatırımcı adına yatırımcı hesabında nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır. Saat 14:45e kadar girilen alım talepleri o gün için nemalandırılacak saat 14:45ten sonra girilen talepler ertesi gün 14:45a kadar girilen taleplerle birlikte nemalandırılacaktır. Tahsil edilen tutarlar nemalandırma amaçlı kullanılan fonun katılma payının birim fiyatından düşük ise işlem tutarı valör tarihine kadar nemalandırılmadan blokede tutulur. Diğer fon dağıtım kuruluşları nezdinde ise söz konusu kurumların belirleyeceği esaslar dahilinde nemalandırılır. B Grubu katılma payı alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutarlar ise nemalandırılmayacaktır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249428


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
11:188.989
Değişim :  -0,06% |  -5,33
Açılış :  9.015  
Önceki Kapanış :  8.994  
En Düşük
8.951 En Yüksek
9.037
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler11:16
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ISYAT 13,97 121.701.564 % 10,00  
KSTUR 2.434,00 3.249.390 % 9,99  
BANVT 136,50 57.708.487 % 9,99  
TDGYO 10,91 15.264.901 % 9,98  
ULUFA 11,05 16.470.622 % 9,95  
daha fazla
11:16 Alış Satış %  
Dolar 30,7348 30,7462 % 0,13  
Euro 32,8894 32,9143 % 0,02  
Sterlin 38,4686 38,6615 % -0,19  
Frank 34,5048 34,7127 % 0,12  
Riyal 8,1720 8,2130 % 0,06  
daha fazla
11:16 Alış Satış %  
Gümüş ONS 21,93 21,97 % 0,66  
Platin 876,89 878,43 % 0,66  
Paladyum 865,82 870,14 % 0,66  
Brent Pet. 83,00 83,00 % 0,66  
Altın Ons 1.986,63 1.986,96 % 0,66  
Seans Raporu 11:16
daha fazla
Copyright 2024 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru