***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
08.07.2020 16:18
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,81
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,906399
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,906399
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
396319,05
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 42,32
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 83,87
- Kurucu (%)
% 50
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 50
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 5,06
c) Saklama Ücreti (%)
% 7,37
d) Diğer Giderler (%)
% 3,7
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderlerinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/857062
BIST
16:10119.573
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 234,23
|Açılış
|: 119.603
|
|Önceki Kapanış
|: 119.339
|
120.203
En Düşük
119.064
16:106,8661
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0084
|Açılış
|: 42,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 43,0800
|
6,8673
En Düşük
6,8525
16:107,7683
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0313
|Açılış
|: 9,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8900
|
7,7683
En Düşük
7,7149
16:104,10
En Yüksek
|Değişim
|: 1,62%
|| 0,07
|Açılış
|: 4,10
|
|Önceki Kapanış
|: 4,03
|
4,10
En Düşük
4,03
BIST En Aktif Hisseler
|KRDMA
|4,62
|25.662.648
|% 10,00
|
|KENT
|833,80
|34.403.860
|% 10,00
|
|PKENT
|228,90
|2.146.585
|% 10,00
|
|PEKGY
|10,68
|5.094.061
|% 9,99
|
|LUKSK
|18,18
|2.278.652
|% 9,98
|
|SNPAM
|9,63
|10.044.587
|% -9,92
|
|SONME
|8,60
|19.390.496
|% -7,03
|
|FENER
|12,94
|84.021.229
|% -6,10
|
|HALKS
|3,54
|204.067
|% -6,10
|
|MARTI
|1,41
|26.193.893
|% -6,00
|
|EKGYO
|2,29
|2.138.978.858
|% 2,23
|
|SISE
|6,50
|1.419.814.772
|% 0,15
|
|KRDMD
|3,29
|1.356.879.271
|% 3,13
|
|GARAN
|8,18
|1.117.530.929
|% -1,68
|
|PETKM
|4,39
|1.012.658.368
|% -0,68
|
|EKGYO
|2,29
|2.138.978.858
|% 2,23
|
|KRDMD
|3,29
|1.356.879.271
|% 3,13
|
|PETKM
|4,39
|1.012.658.368
|% -0,68
|
|IHLGM
|1,90
|430.330.792
|% 1,06
|
|SISE
|6,50
|1.419.814.772
|% 0,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5883
|8,6313
|% 0,11
|
|Frank
|7,2692
|7,3130
|% 0,28
|
|Riyal
|1,8251
|1,8342
|% 0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.808
|12,49
|
|Altın Gr.
|398
|398
|2,26
|
|Cumhuriyet
|2.581
|2.600
|16,20
|
|Tam
|2.656
|2.668
|16,60
|
|Yarım
|1.290
|1.305
|8,10
|
|Çeyrek
|645
|653
|4,10
|
|Gümüş.Ons
|18,51
|18,54
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|4,07
|4,07
|0,04
|
|B. Petrol
|43,26
|43,26
|0,18
|
Seans Raporu
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