***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
08.07.2020 16:18
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 4,38
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,17
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,115645
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,115645
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
1284087,42
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 44,98
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 89,23
- Kurucu (%)
% 50
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 50
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 1,95
c) Saklama Ücreti (%)
% 5,82
d) Diğer Giderler (%)
% 3
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderlerinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/857067
BIST
16:11119.586
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 247,28
|Açılış
|: 119.603
|
|Önceki Kapanış
|: 119.339
|
120.203
En Düşük
119.064
16:116,8669
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0092
|Açılış
|: 6,8890
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8850
|
6,8673
En Düşük
6,8525
16:117,7679
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0309
|Açılış
|: 7,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7700
|
7,7684
En Düşük
7,7149
16:11399,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 3,15
|Açılış
|: 399,12
|
|Önceki Kapanış
|: 395,97
|
399,29
En Düşük
395,11
BIST En Aktif Hisseler
|KRDMA
|4,62
|25.662.648
|% 10,00
|
|KENT
|833,80
|34.403.860
|% 10,00
|
|PKENT
|228,90
|2.146.585
|% 10,00
|
|PEKGY
|10,68
|5.094.061
|% 9,99
|
|LUKSK
|18,18
|2.278.652
|% 9,98
|
|SNPAM
|9,63
|10.044.587
|% -9,92
|
|SONME
|8,60
|19.390.496
|% -7,03
|
|FENER
|12,94
|84.021.229
|% -6,10
|
|HALKS
|3,54
|204.067
|% -6,10
|
|MARTI
|1,41
|26.193.893
|% -6,00
|
|EKGYO
|2,29
|2.138.978.858
|% 2,23
|
|SISE
|6,50
|1.419.814.772
|% 0,15
|
|KRDMD
|3,29
|1.356.879.271
|% 3,13
|
|GARAN
|8,18
|1.117.530.929
|% -1,68
|
|PETKM
|4,39
|1.012.658.368
|% -0,68
|
|EKGYO
|2,29
|2.138.978.858
|% 2,23
|
|KRDMD
|3,29
|1.356.879.271
|% 3,13
|
|PETKM
|4,39
|1.012.658.368
|% -0,68
|
|IHLGM
|1,90
|430.330.792
|% 1,06
|
|SISE
|6,50
|1.419.814.772
|% 0,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5898
|8,6329
|% 0,13
|
|Frank
|7,2666
|7,3104
|% 0,24
|
|Riyal
|1,8251
|1,8343
|% 0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.812
|16,84
|
|Altın Gr.
|399
|399
|3,15
|
|Cumhuriyet
|2.641
|2.681
|26,00
|
|Tam
|2.662
|2.673
|21,90
|
|Yarım
|1.293
|1.308
|10,70
|
|Çeyrek
|646
|655
|5,40
|
|Gümüş.Ons
|18,56
|18,58
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|4,09
|4,10
|0,06
|
|B. Petrol
|43,13
|43,13
|0,05
|
Seans Raporu
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