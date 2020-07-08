***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
08.07.2020 16:19
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,56
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,266011
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,276402
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,276402
Varsa İade Tutarı (TL)
60381,84
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
24349,67
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
36032,17
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
3444848,81
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 46,45
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 93,24
- Kurucu (%)
% 50
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 50
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 1,58
c) Saklama Ücreti (%)
% 3,87
d) Diğer Giderler (%)
% 1,31
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/857068
BIST
16:10119.573
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 234,23
|Açılış
|: 119.603
|
|Önceki Kapanış
|: 119.339
|
120.203
En Düşük
119.064
16:106,8662
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0085
|Açılış
|: 6,8890
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8850
|
6,8673
En Düşük
6,8525
16:107,7661
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0291
|Açılış
|: 7,7650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7700
|
7,7661
En Düşük
7,7149
16:10399,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 3,09
|Açılış
|: 399,06
|
|Önceki Kapanış
|: 395,97
|
399,13
En Düşük
395,11
BIST En Aktif Hisseler
|KRDMA
|4,62
|25.646.085
|% 10,00
|
|KENT
|833,80
|34.378.013
|% 10,00
|
|PKENT
|228,90
|2.146.585
|% 10,00
|
|PEKGY
|10,68
|5.094.061
|% 9,99
|
|LUKSK
|18,18
|2.276.853
|% 9,98
|
|SNPAM
|9,63
|10.042.680
|% -9,92
|
|SONME
|8,62
|19.295.501
|% -6,81
|
|HALKS
|3,54
|204.067
|% -6,10
|
|FENER
|12,96
|83.398.315
|% -5,95
|
|OZGYO
|2,55
|68.000.470
|% -5,56
|
|EKGYO
|2,29
|2.137.672.770
|% 2,23
|
|SISE
|6,50
|1.408.164.675
|% 0,15
|
|KRDMD
|3,31
|1.325.724.459
|% 3,76
|
|GARAN
|8,20
|1.096.513.700
|% -1,44
|
|PETKM
|4,40
|1.006.892.315
|% -0,45
|
|EKGYO
|2,29
|2.137.672.770
|% 2,23
|
|KRDMD
|3,31
|1.325.724.459
|% 3,76
|
|PETKM
|4,40
|1.006.892.315
|% -0,45
|
|IHLGM
|1,91
|428.934.360
|% 1,60
|
|SISE
|6,50
|1.408.164.675
|% 0,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5863
|8,6294
|% 0,09
|
|Frank
|7,2657
|7,3094
|% 0,23
|
|Riyal
|1,8249
|1,8340
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.808
|12,83
|
|Altın Gr.
|398
|398
|2,29
|
|Cumhuriyet
|2.580
|2.600
|16,00
|
|Tam
|2.656
|2.668
|16,50
|
|Yarım
|1.290
|1.305
|8,00
|
|Çeyrek
|645
|653
|4,10
|
|Gümüş.Ons
|18,54
|18,57
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|4,07
|4,08
|0,04
|
|B. Petrol
|43,26
|43,26
|0,18
|
Seans Raporu
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16:22XU030
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