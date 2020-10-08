***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
08.10.2020 15:14
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,19
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,63
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,560181
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,560181
Varsa İade Tutarı (TL)
21671,95
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
21671,95
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
913733,63
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 43,43
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 86,31
- Kurucu (%)
% 50
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 50
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 3,79
c) Saklama Ücreti (%)
% 5,34
d) Diğer Giderler (%)
% 4,55
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879875
BIST
16:011.150
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -2,01
|Açılış
|: 1.157
|
|Önceki Kapanış
|: 1.152
|
1.159
En Düşük
1.145
16:017,9378
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,0560
|Açılış
|: 7,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8770
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7,9421
En Düşük
7,8628
16:019,3331
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0567
|Açılış
|: 9,3050
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|Önceki Kapanış
|: 9,2400
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9,3543
En Düşük
9,2582
16:01484,18
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 5,62
|Açılış
|: 484,18
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|Önceki Kapanış
|: 478,56
|
484,55
En Düşük
477,18
BIST En Aktif Hisseler16:01
|VANGD
|11,11
|3.061.727
|% 10,00
|
|DYOBY
|13,20
|249.733.366
|% 10,00
|
|UTPYA
|18,37
|10.468.382
|% 10,00
|
|PRZMA
|6,05
|18.929.417
|% 10,00
|
|IDGYO
|8,03
|2.031.748
|% 10,00
|
|TKURU
|550,20
|643.184
|% -10,00
|
|TLMAN
|29,34
|4.371.266
|% -10,00
|
|DIRIT
|2,52
|1.405.905
|% -10,00
|
|MRSHL
|344,40
|2.455.613
|% -9,96
|
|TUCLK
|8,26
|24.596.727
|% -9,92
|
|PETKM
|4,48
|1.087.703.120
|% 1,82
|
|SISE
|6,75
|982.086.688
|% 0,90
|
|ASELS
|18,18
|891.362.732
|% -2,05
|
|TUPRS
|82,00
|813.912.188
|% 2,18
|
|TKNSA
|9,35
|588.643.238
|% -4,00
|
|PETKM
|4,48
|1.087.703.120
|% 1,82
|
|IHLAS
|1,15
|236.296.806
|% 6,48
|
|YYAPI
|1,28
|232.314.630
|% 2,40
|
|SKBNK
|1,69
|283.277.104
|% 0,60
|
|YGYO
|1,14
|194.241.953
|% 3,64
|
|16:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9354
|7,9378
|% 0,71
|
|Euro
|9,3214
|9,3331
|% 0,61
|
|Sterlin
|10,2172
|10,2684
|% 0,61
|
|Frank
|8,6088
|8,6607
|% 0,55
|
|Riyal
|2,1091
|2,1197
|% 0,65
|
|16:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.897
|1.897
|9,62
|
|Altın Gr.
|484
|484
|5,70
|
|Cumhuriyet
|3.201
|3.250
|48,00
|
|Tam
|3.187
|3.266
|45,81
|
|Yarım
|1.540
|1.580
|22,16
|
|Çeyrek
|773
|790
|11,08
|
|Gümüş.Ons
|24,00
|24,03
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|6,14
|6,15
|0,11
|
|B. Petrol
|42,98
|42,98
|0,99
|
Seans Raporu
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