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***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

08.10.2020 15:14
GÜNCEL HABERLER


Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
523383,74
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 36,18
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)

a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 88,24
- Kurucu (%)
% 50
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 50
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 7,58
c) Saklama Ücreti (%)
% 2,84
d) Diğer Giderler (%)
% 1,34
Açıklamalar

Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879880


BIST



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BIST En Aktif Hisseler15:01
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
UTPYA 18,37 8.902.626 % 10,00  
PRZMA 6,05 18.857.216 % 10,00  
IDGYO 8,03 1.999.452 % 10,00  
VANGD 11,11 2.995.612 % 10,00  
BASCM 9,68 991.126 % 10,00  
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15:01 Alış Satış %  
Dolar 7,9203 7,9274 % 0,58  
Euro 9,3263 9,3392 % 0,68  
Sterlin 10,1945 10,2456 % 0,38  
Frank 8,5953 8,6471 % 0,39  
Riyal 2,1061 2,1167 % 0,50  
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15:01 Alış Satış %  
Altın Ons 1.891 1.892 4,17  
Altın Gr. 481 481 2,89  
Cumhuriyet 3.186 3.235 33,00  
Tam 3.172 3.250 30,25  
Yarım 1.533 1.572 14,63  
Çeyrek 769 786 7,32  
Gümüş.Ons 23,90 23,94 0,11  
Gümüş Gr. 6,09 6,10 0,06  
B. Petrol 42,83 42,83 0,84  
Seans Raporu 15:01
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