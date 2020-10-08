***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
08.10.2020 15:14
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,19
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,63
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,45851
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,45851
Varsa İade Tutarı (TL)
10460,02
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
10460,02
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
37290,8
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 22,98
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 51,32
- Kurucu (%)
% 50
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 50
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 7,11
c) Saklama Ücreti (%)
% 5,64
d) Diğer Giderler (%)
% 35,93
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879883
BIST
15:011.150
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -2,66
|Açılış
|: 1.157
|
|Önceki Kapanış
|: 1.152
|
1.159
En Düşük
1.145
15:017,9274
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0456
|Açılış
|: 7,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8770
|
7,9421
En Düşük
7,8628
15:019,3392
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0628
|Açılış
|: 9,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2400
|
9,3543
En Düşük
9,2582
15:01482,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 3,66
|Açılış
|: 482,22
|
|Önceki Kapanış
|: 478,56
|
483,09
En Düşük
477,18
BIST En Aktif Hisseler15:01
|UTPYA
|18,37
|8.912.142
|% 10,00
|
|PRZMA
|6,05
|18.857.216
|% 10,00
|
|IDGYO
|8,03
|1.999.460
|% 10,00
|
|VANGD
|11,11
|2.995.612
|% 10,00
|
|DENGE
|5,61
|4.105.667
|% 10,00
|
|TKURU
|550,20
|616.224
|% -10,00
|
|TLMAN
|29,34
|4.371.266
|% -10,00
|
|DIRIT
|2,52
|1.405.905
|% -10,00
|
|TUCLK
|8,26
|24.170.206
|% -9,92
|
|ROYAL
|3,51
|2.774.476
|% -9,77
|
|SISE
|6,73
|902.796.081
|% 0,60
|
|ASELS
|18,14
|784.694.236
|% -2,26
|
|PETKM
|4,49
|777.983.305
|% 2,05
|
|TUPRS
|81,80
|614.716.891
|% 1,93
|
|TKNSA
|9,48
|563.879.794
|% -2,67
|
|IHLAS
|1,14
|227.950.366
|% 5,56
|
|PETKM
|4,49
|777.983.305
|% 2,05
|
|YYAPI
|1,26
|216.044.273
|% 0,80
|
|YGYO
|1,12
|181.733.064
|% 1,82
|
|SKBNK
|1,70
|235.993.213
|% 1,19
|
|15:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9203
|7,9274
|% 0,58
|
|Euro
|9,3263
|9,3392
|% 0,68
|
|Sterlin
|10,1970
|10,2481
|% 0,41
|
|Frank
|8,5966
|8,6484
|% 0,41
|
|Riyal
|2,1065
|2,1171
|% 0,52
|
|15:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.891
|1.891
|4,09
|
|Altın Gr.
|482
|482
|3,22
|
|Cumhuriyet
|3.186
|3.235
|33,00
|
|Tam
|3.173
|3.251
|31,33
|
|Yarım
|1.533
|1.573
|15,15
|
|Çeyrek
|769
|786
|7,58
|
|Gümüş.Ons
|23,93
|23,97
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,10
|6,11
|0,07
|
|B. Petrol
|42,80
|42,80
|0,81
|