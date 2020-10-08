***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
08.10.2020 15:14
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,72
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,243323
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,243323
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
500942,19
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 45,38
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 90,24
- Kurucu (%)
% 50
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 50
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 1,51
c) Saklama Ücreti (%)
% 4,91
d) Diğer Giderler (%)
% 3,34
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879884
BIST
15:011.150
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -2,66
|Açılış
|: 1.157
|
|Önceki Kapanış
|: 1.152
|
1.159
En Düşük
1.145
15:017,9274
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0456
|Açılış
|: 7,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8770
|
7,9421
En Düşük
7,8628
15:019,3392
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0628
|Açılış
|: 9,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2400
|
9,3543
En Düşük
9,2582
15:01482,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 3,66
|Açılış
|: 482,22
|
|Önceki Kapanış
|: 478,56
|
483,09
En Düşük
477,18
BIST En Aktif Hisseler15:01
|UTPYA
|18,37
|8.902.626
|% 10,00
|
|PRZMA
|6,05
|18.857.216
|% 10,00
|
|IDGYO
|8,03
|1.999.452
|% 10,00
|
|VANGD
|11,11
|2.995.612
|% 10,00
|
|BASCM
|9,68
|991.126
|% 10,00
|
|TKURU
|550,20
|615.124
|% -10,00
|
|TLMAN
|29,34
|4.371.266
|% -10,00
|
|DIRIT
|2,52
|1.405.905
|% -10,00
|
|MRSHL
|344,40
|2.455.613
|% -9,96
|
|TUCLK
|8,26
|24.149.837
|% -9,92
|
|SISE
|6,73
|899.625.818
|% 0,60
|
|ASELS
|18,14
|778.785.418
|% -2,26
|
|PETKM
|4,51
|738.659.797
|% 2,50
|
|TUPRS
|82,00
|591.754.870
|% 2,18
|
|TKNSA
|9,38
|561.649.034
|% -3,70
|
|IHLAS
|1,14
|227.744.172
|% 5,56
|
|PETKM
|4,51
|738.659.797
|% 2,50
|
|YYAPI
|1,25
|214.986.424
|% 0,00
|
|YGYO
|1,13
|181.421.024
|% 2,73
|
|SKBNK
|1,70
|235.810.985
|% 1,19
|
|15:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9203
|7,9274
|% 0,58
|
|Euro
|9,3263
|9,3392
|% 0,68
|
|Sterlin
|10,1945
|10,2456
|% 0,38
|
|Frank
|8,5953
|8,6471
|% 0,39
|
|Riyal
|2,1061
|2,1167
|% 0,50
|
|15:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.891
|1.892
|4,17
|
|Altın Gr.
|481
|481
|2,89
|
|Cumhuriyet
|3.186
|3.235
|33,00
|
|Tam
|3.172
|3.250
|30,25
|
|Yarım
|1.533
|1.572
|14,63
|
|Çeyrek
|769
|786
|7,32
|
|Gümüş.Ons
|23,90
|23,94
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,09
|6,10
|0,06
|
|B. Petrol
|42,83
|42,83
|0,84
|
Seans Raporu
15:01
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-
15:16TKNSA
Yüzde -3.29 oranında düşüşle 9.42 lira fiyatla işlem gören hissede 58, 055, 035 adet işlem
-
15:14PEKGY
Yüzde -4.41 oranında düşüşle 2.60 lira fiyatla işlem gören hissede 44, 799, 743 adet işlem
-
15:12
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ASELS, TTKOM, MGROS
-
15:12
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TUPRS, PETKM, TKFEN
-
15:12XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 64 kaybederek (% -0.25 ) 1, 050