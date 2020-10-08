***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
08.10.2020 15:14
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,72
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,410914
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,410914
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
95003,97
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 27,82
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 54,35
- Kurucu (%)
% 50
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 50
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 5,89
c) Saklama Ücreti (%)
% 32,05
d) Diğer Giderler (%)
% 7,71
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879885
BIST
15:251.152
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,71
|Açılış
|: 1.157
|
|Önceki Kapanış
|: 1.152
|
1.159
En Düşük
1.145
15:257,9259
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0441
|Açılış
|: 7,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8770
|
7,9421
En Düşük
7,8628
15:259,3299
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0535
|Açılış
|: 9,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2400
|
9,3543
En Düşük
9,2582
15:25483,72
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 5,16
|Açılış
|: 483,72
|
|Önceki Kapanış
|: 478,56
|
483,76
En Düşük
477,18
BIST En Aktif Hisseler15:25
|PRZMA
|6,05
|18.902.403
|% 10,00
|
|UTPYA
|18,37
|9.816.431
|% 10,00
|
|IDGYO
|8,03
|2.000.584
|% 10,00
|
|VANGD
|11,11
|3.001.222
|% 10,00
|
|BASCM
|9,68
|991.126
|% 10,00
|
|TKURU
|550,20
|633.280
|% -10,00
|
|DIRIT
|2,52
|1.405.905
|% -10,00
|
|TLMAN
|29,34
|4.371.266
|% -10,00
|
|MRSHL
|344,40
|2.455.613
|% -9,96
|
|TUCLK
|8,26
|24.344.426
|% -9,92
|
|PETKM
|4,50
|978.706.883
|% 2,27
|
|SISE
|6,74
|923.488.671
|% 0,75
|
|ASELS
|18,13
|824.562.721
|% -2,32
|
|TUPRS
|81,65
|704.871.664
|% 1,74
|
|TKNSA
|9,35
|570.445.431
|% -4,00
|
|PETKM
|4,50
|978.706.883
|% 2,27
|
|IHLAS
|1,13
|229.037.091
|% 4,63
|
|YYAPI
|1,29
|226.887.771
|% 3,20
|
|YGYO
|1,15
|190.192.420
|% 4,55
|
|SKBNK
|1,71
|243.828.225
|% 1,79
|
|15:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9180
|7,9259
|% 0,56
|
|Euro
|9,3209
|9,3299
|% 0,58
|
|Sterlin
|10,2063
|10,2575
|% 0,50
|
|Frank
|8,5983
|8,6501
|% 0,43
|
|Riyal
|2,1057
|2,1163
|% 0,48
|
|15:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.898
|1.899
|11,39
|
|Altın Gr.
|482
|482
|3,79
|
|Cumhuriyet
|3.189
|3.237
|35,00
|
|Tam
|3.177
|3.256
|35,51
|
|Yarım
|1.535
|1.575
|17,18
|
|Çeyrek
|770
|787
|8,59
|
|Gümüş.Ons
|24,08
|24,12
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|6,11
|6,12
|0,08
|
|B. Petrol
|42,83
|42,83
|0,84
|