***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
08.04.2021 19:18
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,87
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,707079
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,707079
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
25615,9
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 39,05
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 73,82
- Kurucu (%)
% 50
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 50
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 1,16
c) Saklama Ücreti (%)
% 13,47
d) Diğer Giderler (%)
% 11,55
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925747
BIST
14:261.389
En Yüksek
|Değişim
|: -1,93%
|| -27,31
|Açılış
|: 1.415
|
|Önceki Kapanış
|: 1.417
|
1.415
En Düşük
1.387
14:268,1578
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0253
|Açılış
|: 8,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1450
|
8,1726
En Düşük
8,1219
14:269,7074
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0093
|Açılış
|: 9,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6800
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9,7257
En Düşük
9,6635
14:26457,60
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -1,65
|Açılış
|: 457,53
|
|Önceki Kapanış
|: 459,25
|
460,57
En Düşük
456,03
BIST En Aktif Hisseler14:26
|TUREX
|14,52
|250.891
|% 10,00
|
|ORMA
|30,84
|1.971.478
|% 9,99
|
|NTGAZ
|16,53
|42.068.586
|% 9,98
|
|MTRKS
|40,98
|467.459
|% 9,98
|
|TRILC
|52,70
|134.736.841
|% 9,93
|
|SONME
|45,00
|819.959
|% -10,00
|
|UTPYA
|19,64
|3.863.208
|% -9,99
|
|FENER
|33,48
|19.839.344
|% -9,95
|
|ADESE
|2,93
|160.770.786
|% -9,85
|
|MRGYO
|2,40
|13.481.190
|% -9,43
|
|EREGL
|16,07
|738.359.692
|% 1,45
|
|KRDMD
|7,26
|638.894.743
|% -2,29
|
|BJKAS
|10,78
|619.856.239
|% 6,00
|
|JANTS
|830,50
|453.595.793
|% -2,29
|
|GARAN
|6,68
|434.346.058
|% -1,18
|
|TSKB
|1,35
|199.166.781
|% -4,26
|
|EKGYO
|1,87
|257.954.181
|% -3,11
|
|DOHOL
|3,22
|359.338.690
|% -4,17
|
|YKBNK
|2,12
|208.579.759
|% -2,75
|
|ITTFH
|2,80
|259.535.159
|% 6,06
|
|14:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1527
|8,1578
|% 0,31
|
|Euro
|9,6992
|9,7074
|% -0,10
|
|Sterlin
|11,1378
|11,1937
|% -0,03
|
|Frank
|8,7621
|8,8149
|% -0,07
|
|Riyal
|2,1639
|2,1748
|% 0,06
|
|14:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.748
|1.748
|-8,09
|
|Altın Gr.
|457
|457
|-2,02
|
|Cumhuriyet
|3.020
|3.066
|-24,00
|
|Tam
|3.008
|3.084
|-23,33
|
|Yarım
|1.454
|1.492
|-11,28
|
|Çeyrek
|729
|746
|-5,64
|
|Gümüş.Ons
|25,27
|25,30
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,61
|6,61
|-0,05
|
|B. Petrol
|63,11
|63,11
|-0,09
|