***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
08.07.2021 16:51
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,56
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,248438
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,267404
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,267404
Varsa İade Tutarı (TL)
61654,94
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
16541,61
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
45113,33
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
1894121,08
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 45,97
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 91,76
- Kurucu (%)
% 50
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 50
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 1,35
c) Saklama Ücreti (%)
% 5,34
d) Diğer Giderler (%)
% 1,55
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948808
BIST
16:551.374
En Yüksek
|Değişim
|: -1,22%
|| -17,03
|Açılış
|: 1.388
|
|Önceki Kapanış
|: 1.391
|
1.391
En Düşük
1.373
16:558,6768
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0085
|Açılış
|: 8,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6900
|
8,7330
En Düşük
8,6693
16:5510,3072
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0567
|Açılış
|: 10,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2550
|
10,3364
En Düşük
10,2314
16:55504,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 1,13
|Açılış
|: 504,89
|
|Önceki Kapanış
|: 503,77
|
508,36
En Düşük
501,13
BIST En Aktif Hisseler16:55
|SILVR
|5,64
|33.062.255
|% 9,94
|
|AVGYO
|3,01
|16.977.479
|% 9,85
|
|DENGE
|1,30
|991.283
|% 9,09
|
|DIRIT
|3,48
|269.894
|% 9,09
|
|TACTR
|31,50
|340.656
|% 8,32
|
|SNGYO
|4,23
|14.544.352
|% -10,00
|
|ERBOS
|121,70
|134.323.455
|% -9,99
|
|FADE
|19,41
|44.378.449
|% -9,97
|
|SRVGY
|82,35
|25.694.254
|% -9,95
|
|SANEL
|4,55
|4.874.551
|% -9,90
|
|GARAN
|8,60
|668.194.304
|% -1,49
|
|THYAO
|13,72
|638.441.103
|% -0,94
|
|KRDMD
|7,08
|476.581.009
|% -0,98
|
|PETKM
|5,34
|404.558.359
|% -0,37
|
|YKBNK
|2,25
|294.899.932
|% -1,32
|
|YKBNK
|2,25
|294.899.932
|% -1,32
|
|EKGYO
|1,87
|216.813.661
|% -1,58
|
|GARAN
|8,60
|668.194.304
|% -1,49
|
|PETKM
|5,34
|404.558.359
|% -0,37
|
|KRDMD
|7,08
|476.581.009
|% -0,98
|
|16:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6755
|8,6768
|% -0,10
|
|Euro
|10,3024
|10,3072
|% 0,55
|
|Sterlin
|11,9309
|11,9907
|% -0,18
|
|Frank
|9,4514
|9,5083
|% 1,15
|
|Riyal
|2,3087
|2,3203
|% -0,01
|
|16:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.809
|4,80
|
|Altın Gr.
|505
|505
|1,66
|
|Cumhuriyet
|3.351
|3.402
|8,00
|
|Tam
|3.332
|3.416
|9,83
|
|Yarım
|1.611
|1.653
|4,76
|
|Çeyrek
|808
|826
|2,38
|
|Gümüş.Ons
|26,03
|26,07
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|7,28
|7,29
|-0,02
|
|B. Petrol
|72,89
|72,89
|-0,54
|
Seans Raporu
16:55
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-
17:08ARENA
Yüzde -4.32 oranında düşüşle 11.95 lira fiyatla işlem gören hissede 937, 318 adet işlem
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17:07EMKEL
Yüzde -8.44 oranında düşüşle 2.17 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 377, 391 adet işlem
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17:06
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PGSUS, KOZAL, EREGL
-
17:06XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -14, 29 kaybederek (% -1.16 ) 1, 215
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17:06
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SILVR, DENGE, TUREX, AVGYO