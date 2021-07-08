***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
08.07.2021 16:51
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,78
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,327331
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,327331
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
51111,41
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 41,85
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 80,46
- Kurucu (%)
% 50
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 50
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 0,98
c) Saklama Ücreti (%)
% 9,96
d) Diğer Giderler (%)
% 8,6
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948813
BIST
16:471.375
En Yüksek
|Değişim
|: -1,10%
|| -15,25
|Açılış
|: 1.388
|
|Önceki Kapanış
|: 1.391
|
1.391
En Düşük
1.374
16:478,6844
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0009
|Açılış
|: 8,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6900
|
8,7330
En Düşük
8,6694
16:4710,3139
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0634
|Açılış
|: 10,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2550
|
10,3364
En Düşük
10,2314
16:47505,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 1,37
|Açılış
|: 505,14
|
|Önceki Kapanış
|: 503,77
|
508,36
En Düşük
501,13
BIST En Aktif Hisseler16:47
|TUREX
|11,57
|11.561.357
|% 9,98
|
|SILVR
|5,64
|31.127.716
|% 9,94
|
|AVGYO
|3,01
|16.962.429
|% 9,85
|
|DENGE
|1,30
|991.283
|% 9,09
|
|DIRIT
|3,48
|269.894
|% 9,09
|
|SNGYO
|4,23
|14.544.352
|% -10,00
|
|FADE
|19,41
|43.919.771
|% -9,97
|
|SRVGY
|82,35
|25.676.878
|% -9,95
|
|SANEL
|4,55
|4.873.814
|% -9,90
|
|KATMR
|3,11
|83.599.136
|% -9,86
|
|GARAN
|8,59
|637.065.749
|% -1,60
|
|THYAO
|13,69
|622.662.044
|% -1,16
|
|KRDMD
|7,09
|461.544.377
|% -0,84
|
|PETKM
|5,35
|394.968.932
|% -0,19
|
|BIOEN
|28,34
|287.080.950
|% 6,22
|
|YKBNK
|2,25
|273.417.420
|% -1,32
|
|EKGYO
|1,88
|208.217.354
|% -1,05
|
|GARAN
|8,59
|637.065.749
|% -1,60
|
|PETKM
|5,35
|394.968.932
|% -0,19
|
|KRDMD
|7,09
|461.544.377
|% -0,84
|
|16:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6817
|8,6844
|% -0,01
|
|Euro
|10,3089
|10,3139
|% 0,62
|
|Sterlin
|11,9298
|11,9897
|% -0,18
|
|Frank
|9,4511
|9,5080
|% 1,15
|
|Riyal
|2,3090
|2,3206
|% 0,00
|
|16:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.809
|4,80
|
|Altın Gr.
|505
|505
|1,66
|
|Cumhuriyet
|3.351
|3.402
|8,00
|
|Tam
|3.332
|3.416
|9,83
|
|Yarım
|1.611
|1.653
|4,76
|
|Çeyrek
|808
|826
|2,38
|
|Gümüş.Ons
|26,03
|26,07
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|7,28
|7,29
|-0,02
|
|B. Petrol
|72,89
|72,89
|-0,54
|