***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
08.07.2021 16:51
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,78
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,376414
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,376414
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
355184,27
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 42,97
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 88,57
- Kurucu (%)
% 50
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 50
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 6,74
c) Saklama Ücreti (%)
% 3,14
d) Diğer Giderler (%)
% 1,55
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948814
BIST
16:541.374
En Yüksek
|Değişim
|: -1,20%
|| -16,74
|Açılış
|: 1.388
|
|Önceki Kapanış
|: 1.391
|
1.391
En Düşük
1.374
16:548,6810
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0043
|Açılış
|: 8,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6900
|
8,7330
En Düşük
8,6693
16:5410,3226
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,0721
|Açılış
|: 10,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2550
|
10,3364
En Düşük
10,2314
16:54505,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 1,42
|Açılış
|: 505,39
|
|Önceki Kapanış
|: 503,77
|
508,36
En Düşük
501,13
BIST En Aktif Hisseler16:54
|TUREX
|11,57
|11.585.226
|% 9,98
|
|SILVR
|5,64
|33.144.988
|% 9,94
|
|AVGYO
|3,01
|16.977.479
|% 9,85
|
|DENGE
|1,30
|991.283
|% 9,09
|
|DIRIT
|3,48
|269.894
|% 9,09
|
|SNGYO
|4,23
|14.544.352
|% -10,00
|
|ERBOS
|121,70
|134.355.706
|% -9,99
|
|FADE
|19,41
|44.637.728
|% -9,97
|
|SRVGY
|82,35
|25.694.254
|% -9,95
|
|SANEL
|4,55
|4.931.094
|% -9,90
|
|GARAN
|8,59
|674.162.681
|% -1,60
|
|THYAO
|13,71
|639.294.570
|% -1,01
|
|KRDMD
|7,07
|478.021.590
|% -1,12
|
|PETKM
|5,34
|405.745.793
|% -0,37
|
|YKBNK
|2,26
|294.900.099
|% -0,88
|
|YKBNK
|2,26
|294.900.099
|% -0,88
|
|EKGYO
|1,88
|216.864.390
|% -1,05
|
|GARAN
|8,59
|674.162.681
|% -1,60
|
|PETKM
|5,34
|405.745.793
|% -0,37
|
|KRDMD
|7,07
|478.021.590
|% -1,12
|
|16:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6779
|8,6810
|% -0,05
|
|Euro
|10,2952
|10,3226
|% 0,70
|
|Sterlin
|11,9293
|11,9891
|% -0,19
|
|Frank
|9,4498
|9,5067
|% 1,13
|
|Riyal
|2,3088
|2,3204
|% -0,00
|
|16:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.809
|5,30
|
|Altın Gr.
|506
|506
|1,83
|
|Cumhuriyet
|3.348
|3.399
|5,00
|
|Tam
|3.335
|3.419
|12,20
|
|Yarım
|1.612
|1.654
|5,90
|
|Çeyrek
|808
|827
|2,95
|
|Gümüş.Ons
|26,06
|26,09
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|7,27
|7,28
|-0,03
|
|B. Petrol
|72,76
|72,76
|-0,67
|
Seans Raporu
16:54
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