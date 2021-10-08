***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
08.10.2021 17:03
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,7
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,399869
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,399869
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
571354,53
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 41,4
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 81,01
- Kurucu (%)
% 50
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 50
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 3,93
c) Saklama Ücreti (%)
% 12,45
d) Diğer Giderler (%)
% 2,61
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968867
BIST
17:261.399
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 2,21
|Açılış
|: 1.398
|
|Önceki Kapanış
|: 1.397
|
1.405
En Düşük
1.394
17:268,9274
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0524
|Açılış
|: 8,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8750
|
8,9740
En Düşük
8,8520
17:2610,3337
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0584
|Açılış
|: 10,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3706
En Düşük
10,2298
17:26506,29
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 5,62
|Açılış
|: 506,29
|
|Önceki Kapanış
|: 500,67
|
509,99
En Düşük
499,83
BIST En Aktif Hisseler17:26
|AYCES
|55,00
|4.436.266
|% 10,00
|
|MAALT
|179,30
|25.263.557
|% 10,00
|
|PKENT
|3.520,00
|38.710.977
|% 10,00
|
|DOBUR
|31,94
|5.495.895
|% 9,99
|
|MERIT
|19,16
|1.348.557
|% 9,99
|
|SEYKM
|14,58
|2.873.047
|% -10,00
|
|KERVN
|0,72
|890.816
|% -10,00
|
|IDEAS
|43,16
|2.264.519
|% -9,97
|
|KNFRT
|4,84
|249.657.112
|% -9,87
|
|KTSKR
|33,06
|242.670.436
|% -8,06
|
|GARAN
|9,32
|1.269.844.467
|% -0,75
|
|ASELS
|15,72
|1.013.818.658
|% 1,35
|
|SASA
|27,50
|875.791.920
|% 2,92
|
|THYAO
|14,17
|842.729.076
|% 0,35
|
|PETKM
|6,17
|780.124.882
|% -0,96
|
|EKGYO
|1,78
|403.950.652
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,37
|420.596.882
|% -0,84
|
|GARAN
|9,32
|1.269.844.467
|% -0,75
|
|PETKM
|6,17
|780.124.882
|% -0,96
|
|DOHOL
|2,56
|284.105.323
|% -0,78
|
|17:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,9234
|8,9274
|% 0,59
|
|Euro
|10,3282
|10,3337
|% 0,57
|
|Sterlin
|12,1524
|12,2133
|% 0,94
|
|Frank
|9,6010
|9,6589
|% 0,95
|
|Riyal
|2,3759
|2,3878
|% 0,75
|
|17:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.756
|1.757
|0,60
|
|Altın Gr.
|507
|507
|5,99
|
|Cumhuriyet
|3.360
|3.411
|66,00
|
|Tam
|3.344
|3.430
|28,44
|
|Yarım
|1.616
|1.659
|13,75
|
|Çeyrek
|811
|830
|6,88
|
|Gümüş.Ons
|22,73
|22,76
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,57
|6,57
|0,12
|
|B. Petrol
|83,19
|83,19
|1,24
|