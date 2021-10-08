***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
08.10.2021 17:03
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,7
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,050468
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,050468
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
3853702,17
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 44,72
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 90,19
- Kurucu (%)
% 50
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 50
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 5,98
c) Saklama Ücreti (%)
% 2,69
d) Diğer Giderler (%)
% 1,15
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968870
BIST
16:551.401
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 4,42
|Açılış
|: 1.398
|
|Önceki Kapanış
|: 1.397
|
1.405
En Düşük
1.394
16:558,9272
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0522
|Açılış
|: 8,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8750
|
8,9740
En Düşük
8,8520
16:5510,3283
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0530
|Açılış
|: 10,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3706
En Düşük
10,2298
16:55508,03
En Yüksek
|Değişim
|: 1,47%
|| 7,37
|Açılış
|: 508,03
|
|Önceki Kapanış
|: 500,67
|
509,99
En Düşük
499,83
BIST En Aktif Hisseler16:54
|MAALT
|179,30
|25.237.200
|% 10,00
|
|AYCES
|55,00
|4.412.781
|% 10,00
|
|PKENT
|3.520,00
|38.710.977
|% 10,00
|
|DOBUR
|31,94
|5.472.324
|% 9,99
|
|MERIT
|19,16
|1.348.155
|% 9,99
|
|SEYKM
|14,58
|2.786.457
|% -10,00
|
|KERVN
|0,72
|890.816
|% -10,00
|
|IDEAS
|43,16
|2.208.670
|% -9,97
|
|KNFRT
|4,84
|248.983.510
|% -9,87
|
|PAMEL
|43,70
|36.038.261
|% -8,92
|
|GARAN
|9,37
|1.077.128.707
|% -0,21
|
|ASELS
|15,81
|886.098.176
|% 1,93
|
|SASA
|27,48
|851.240.932
|% 2,84
|
|THYAO
|14,14
|767.456.762
|% 0,14
|
|PETKM
|6,18
|735.631.797
|% -0,80
|
|EKGYO
|1,78
|362.932.282
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,39
|365.637.620
|% 0,00
|
|PETKM
|6,18
|735.631.797
|% -0,80
|
|GARAN
|9,37
|1.077.128.707
|% -0,21
|
|DOHOL
|2,55
|279.269.755
|% -1,16
|
|16:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,9193
|8,9231
|% 0,54
|
|Euro
|10,3211
|10,3254
|% 0,49
|
|Sterlin
|12,1027
|12,1634
|% 0,52
|
|Frank
|9,5607
|9,6183
|% 0,53
|
|Riyal
|2,3680
|2,3798
|% 0,41
|
|16:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.771
|1.772
|15,63
|
|Altın Gr.
|508
|508
|7,35
|
|Cumhuriyet
|3.355
|3.406
|61,00
|
|Tam
|3.341
|3.427
|24,59
|
|Yarım
|1.615
|1.658
|11,89
|
|Çeyrek
|810
|829
|5,95
|
|Gümüş.Ons
|22,99
|23,02
|0,40
|
|Gümüş Gr.
|6,60
|6,61
|0,16
|
|B. Petrol
|83,06
|83,06
|1,11
|