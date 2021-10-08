***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı









***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )TürkçeFon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin DağılımıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiA. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİYıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)% 4,38İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)% 3,24Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)% 1,684335Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)% 1,684335Varsa İade Tutarı (TL)Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)2942012,1Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)% 43,64B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)% 85,75- Kurucu (%)% 50- Portföy Saklayıcı (%)% 0- Yönetici (%)% 0- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)% 50- Diğer (%)% 0b) Aracılık Komisyonları (%)% 2,55c) Saklama Ücreti (%)% 6,51d) Diğer Giderler (%)% 5,2AçıklamalarŞirketimizin kurucusu olduğu HOY Kodlu fonun portföyünde yer alan katılma payları için ilgili fona ödenen yönetim ücreti (günlük takip yapılacak şekilde yatırım yapılan her bir fon için "sahip olunan pay sayısı x birim pay değeri x yönetim ücreti oranı" şeklinde hesaplama yapılarak) ilgili fonun üçer aylık dönemler itibariyle Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanan?"Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı" tablosunun B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%) başlığı altında "d) Diğer Giderler (%)",ii."Fon Gider Bilgileri" tablosunda "Diğer Giderler" alt başlıklarında yer verilmiştir.Diğer giderler'e etki eden tutar, bu dönem için 184.795,74 TL dir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968889BIST