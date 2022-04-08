***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
08.04.2022 14:36
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,88
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,66334
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,66334
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
840794,55
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 49,1
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 90,86
- Kurucu (%)
% 50
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 50
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 4,86
c) Saklama Ücreti (%)
% 2,93
d) Diğer Giderler (%)
% 1,35
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1018071
BIST
15:002.373
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 27,65
|Açılış
|: 2.361
|
|Önceki Kapanış
|: 2.345
|
2.384
En Düşük
2.361
15:0014,7557
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0187
|Açılış
|: 14,7380
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7450
|
14,7691
En Düşük
14,7221
15:0016,0334
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0151
|Açılış
|: 16,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1100
|
16,0776
En Düşük
15,9947
15:00917,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 2,25
|Açılış
|: 916,96
|
|Önceki Kapanış
|: 914,95
|
918,08
En Düşük
913,84
BIST En Aktif Hisseler14:58
|MZHLD
|34,12
|3.463.352
|% 9,99
|
|IHAAS
|13,79
|17.925.213
|% 9,97
|
|EPLAS
|19,44
|20.461.011
|% 9,95
|
|SUMAS
|81,30
|377.217
|% 9,94
|
|PAGYO
|13,17
|18.245.879
|% 9,93
|
|MARTI
|2,03
|5.128.221
|% -9,78
|
|SNKRN
|26,00
|726.399
|% -6,81
|
|DERIM
|4,70
|13.698.646
|% -6,00
|
|PSDTC
|29,28
|14.760.700
|% -4,06
|
|PSDTC
|29,28
|14.760.700
|% -4,06
|
|GARAN
|13,19
|4.060.813.695
|% 4,60
|
|THYAO
|35,44
|1.875.210.405
|% -0,51
|
|KARSN
|6,01
|1.325.229.221
|% 5,25
|
|AKBNK
|8,33
|1.312.073.068
|% 3,61
|
|ASELS
|26,54
|1.246.504.916
|% 1,69
|
|EKGYO
|2,63
|1.081.391.347
|% 2,73
|
|GARAN
|13,19
|4.060.813.695
|% 4,60
|
|ODAS
|2,19
|618.185.988
|% 3,79
|
|YKBNK
|4,56
|1.140.682.929
|% 3,87
|
|KARSN
|6,01
|1.325.229.221
|% 5,25
|
|14:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7491
|14,7519
|% 0,10
|
|Euro
|16,0220
|16,0314
|% -0,11
|
|Sterlin
|19,1612
|19,2573
|% -0,21
|
|Frank
|15,7174
|15,8121
|% 0,06
|
|Riyal
|3,9225
|3,9422
|% 0,17
|
|14:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.932
|1.933
|0,44
|
|Altın Gr.
|917
|917
|1,95
|
|Cumhuriyet
|6.073
|6.164
|2,00
|
|Tam
|6.044
|6.195
|2,07
|
|Yarım
|2.921
|2.997
|1,00
|
|Çeyrek
|1.465
|1.498
|0,50
|
|Gümüş.Ons
|24,60
|24,64
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,68
|11,70
|0,04
|
|B. Petrol
|101
|101
|0,20
|
Seans Raporu
14:58
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-
15:13XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 35, 94 artarak (% 1.38 ) 2, 639
-
15:13
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse GARAN, THYAO, KARSN
-
15:13AKSEN
Yüzde 5.92 oranında artışla 15.93 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 739, 721 adet işlem
-
15:12YYAPI
Yüzde 5.04 oranında artışla 1.25 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 708, 896 adet işlem
-
15:10FORMT
Yüzde 9.79 oranında artışla 1.57 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 998, 613 adet işlem