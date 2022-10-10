***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
10.10.2022 12:38
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,73
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,714761
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,714761
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
585464,99
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 38,89
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 76,42
- Kurucu (%)
% 50
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 50
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 3,75
c) Saklama Ücreti (%)
% 17,62
d) Diğer Giderler (%)
% 2,21
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069683
BIST
16:083.595
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 27,40
|Açılış
|: 3.574
|
|Önceki Kapanış
|: 3.568
|
3.602
En Düşük
3.566
16:0818,5867
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0293
|Açılış
|: 18,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6450
|
18,6724
En Düşük
18,5205
16:0818,0587
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0430
|Açılış
|: 18,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1400
|
18,1648
En Düşük
17,9996
16:081.002,02
En Yüksek
|Değişim
|: -1,23%
|| -12,51
|Açılış
|: 1.002,02
|
|Önceki Kapanış
|: 1.014,53
|
1.019,99
En Düşük
1.000,25
BIST En Aktif Hisseler16:06
|DOKTA
|36,82
|39.335.958
|% 9,98
|
|CRFSA
|44,32
|85.937.837
|% 9,98
|
|COSMO
|52,10
|1.398.660
|% 9,96
|
|ULUUN
|31,60
|343.505.672
|% 9,95
|
|TRCAS
|19,11
|147.275.349
|% 9,95
|
|KIMMR
|7,20
|374.292
|% -10,00
|
|INFO
|7,83
|46.787.104
|% -9,90
|
|ROYAL
|4,62
|480.874
|% -7,60
|
|MARTI
|4,73
|133.298.112
|% -5,40
|
|ATSYH
|120,00
|1.893.271
|% -5,36
|
|THYAO
|85,90
|4.702.661.505
|% 2,02
|
|ASELS
|32,58
|2.459.743.187
|% 3,49
|
|EKGYO
|4,34
|1.985.968.601
|% 0,93
|
|SASA
|85,50
|1.966.376.811
|% -1,78
|
|SISE
|30,24
|1.901.697.739
|% 1,61
|
|EKGYO
|4,34
|1.985.968.601
|% 0,93
|
|SKBNK
|1,71
|269.728.676
|% -3,39
|
|YKBNK
|8,13
|1.015.894.197
|% -0,12
|
|DOHOL
|5,34
|626.203.782
|% 0,19
|
|ISCTR
|8,30
|877.536.619
|% -0,60
|
|16:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5754
|18,5837
|% -0,17
|
|Euro
|18,0406
|18,0552
|% -0,26
|
|Sterlin
|20,5068
|20,6096
|% -0,35
|
|Frank
|18,5389
|18,6506
|% -0,55
|
|Riyal
|4,9244
|4,9491
|% -0,27
|
|16:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.675
|1.675
|-19,61
|
|Altın Gr.
|1.002
|1.003
|-11,96
|
|Cumhuriyet
|6.692
|6.794
|-90,00
|
|Tam
|6.739
|6.790
|-141,00
|
|Yarım
|3.283
|3.319
|-69,00
|
|Çeyrek
|1.645
|1.659
|-35,00
|
|Gümüş.Ons
|19,75
|19,79
|-0,38
|
|Gümüş Gr.
|11,86
|11,87
|-0,19
|
|B. Petrol
|97,69
|97,69
|-0,23
|