***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
10.10.2022 12:38
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,23
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,124705
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,124705
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
2143168,94
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 41,85
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 83,14
- Kurucu (%)
% 50
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 50
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 8,72
c) Saklama Ücreti (%)
% 5,73
d) Diğer Giderler (%)
% 2,42
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069688
BIST
16:073.594
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 26,84
|Açılış
|: 3.574
|
|Önceki Kapanış
|: 3.568
|
3.602
En Düşük
3.566
16:0718,5827
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0333
|Açılış
|: 18,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6450
|
18,6724
En Düşük
18,5205
16:0718,0536
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0481
|Açılış
|: 18,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1400
|
18,1648
En Düşük
17,9996
16:071.001,85
En Yüksek
|Değişim
|: -1,25%
|| -12,69
|Açılış
|: 1.001,85
|
|Önceki Kapanış
|: 1.014,53
|
1.019,99
En Düşük
1.000,25
BIST En Aktif Hisseler16:07
|DOKTA
|36,82
|39.685.012
|% 9,98
|
|CRFSA
|44,32
|85.937.837
|% 9,98
|
|COSMO
|52,10
|1.398.660
|% 9,96
|
|RTALB
|8,62
|116.973.564
|% 9,95
|
|JANTS
|90,05
|385.971.460
|% 9,95
|
|KIMMR
|7,20
|374.292
|% -10,00
|
|INFO
|7,83
|46.789.625
|% -9,90
|
|ROYAL
|4,62
|480.874
|% -7,60
|
|MARTI
|4,70
|133.771.699
|% -6,00
|
|ATSYH
|120,00
|1.893.271
|% -5,36
|
|THYAO
|85,95
|4.714.255.245
|% 2,08
|
|ASELS
|32,52
|2.467.092.352
|% 3,30
|
|EKGYO
|4,35
|1.986.795.117
|% 1,16
|
|SASA
|85,60
|1.972.686.377
|% -1,67
|
|SISE
|30,24
|1.906.600.346
|% 1,61
|
|EKGYO
|4,35
|1.986.795.117
|% 1,16
|
|SKBNK
|1,71
|269.801.838
|% -3,39
|
|YKBNK
|8,15
|1.027.210.615
|% 0,12
|
|DOHOL
|5,34
|626.219.772
|% 0,19
|
|ISCTR
|8,30
|880.902.511
|% -0,60
|
|16:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5753
|18,5827
|% -0,18
|
|Euro
|18,0363
|18,0536
|% -0,27
|
|Sterlin
|20,5020
|20,6048
|% -0,37
|
|Frank
|18,5385
|18,6502
|% -0,56
|
|Riyal
|4,9248
|4,9495
|% -0,26
|
|16:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.676
|1.676
|-19,07
|
|Altın Gr.
|1.002
|1.003
|-11,96
|
|Cumhuriyet
|6.692
|6.794
|-90,00
|
|Tam
|6.739
|6.790
|-141,00
|
|Yarım
|3.283
|3.319
|-69,00
|
|Çeyrek
|1.645
|1.659
|-35,00
|
|Gümüş.Ons
|19,76
|19,78
|-0,38
|
|Gümüş Gr.
|11,86
|11,88
|-0,19
|
|B. Petrol
|97,70
|97,70
|-0,22
|