***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
10.10.2022 12:38
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,73
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,287687
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,287687
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
2669534,77
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 44,76
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 89,04
- Kurucu (%)
% 50
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 50
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 3,68
c) Saklama Ücreti (%)
% 4,69
d) Diğer Giderler (%)
% 2,59
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069685
BIST
16:083.595
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 27,08
|Açılış
|: 3.574
|
|Önceki Kapanış
|: 3.568
|
3.602
En Düşük
3.566
16:0818,5867
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0293
|Açılış
|: 18,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6450
|
18,6724
En Düşük
18,5205
16:0818,0587
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0430
|Açılış
|: 18,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1400
|
18,1648
En Düşük
17,9996
16:081.002,02
En Yüksek
|Değişim
|: -1,23%
|| -12,51
|Açılış
|: 1.002,02
|
|Önceki Kapanış
|: 1.014,53
|
1.019,99
En Düşük
1.000,25
BIST En Aktif Hisseler16:06
|CRFSA
|44,32
|85.820.743
|% 9,98
|
|DOKTA
|36,82
|37.352.828
|% 9,98
|
|COSMO
|52,10
|1.398.660
|% 9,96
|
|TRCAS
|19,11
|147.275.349
|% 9,95
|
|ULUUN
|31,60
|343.293.699
|% 9,95
|
|KIMMR
|7,20
|374.292
|% -10,00
|
|INFO
|7,83
|46.768.648
|% -9,90
|
|ROYAL
|4,62
|480.874
|% -7,60
|
|MARTI
|4,69
|132.929.700
|% -6,20
|
|ATSYH
|120,00
|1.893.271
|% -5,36
|
|THYAO
|85,95
|4.673.236.484
|% 2,08
|
|ASELS
|32,56
|2.439.460.903
|% 3,43
|
|EKGYO
|4,35
|1.984.864.814
|% 1,16
|
|SASA
|85,55
|1.953.724.415
|% -1,72
|
|SISE
|30,28
|1.884.685.524
|% 1,75
|
|EKGYO
|4,35
|1.984.864.814
|% 1,16
|
|SKBNK
|1,71
|269.325.719
|% -3,39
|
|YKBNK
|8,13
|1.011.967.771
|% -0,12
|
|DOHOL
|5,33
|624.128.621
|% 0,00
|
|AKFGY
|3,71
|385.945.548
|% 6,30
|
|16:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5754
|18,5837
|% -0,17
|
|Euro
|18,0406
|18,0552
|% -0,26
|
|Sterlin
|20,5154
|20,6183
|% -0,31
|
|Frank
|18,5426
|18,6543
|% -0,53
|
|Riyal
|4,9269
|4,9516
|% -0,22
|
|16:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.676
|1.677
|-18,54
|
|Altın Gr.
|1.001
|1.001
|-13,33
|
|Cumhuriyet
|6.700
|6.808
|-76,00
|
|Tam
|6.729
|6.780
|-151,00
|
|Yarım
|3.279
|3.315
|-73,00
|
|Çeyrek
|1.642
|1.657
|-37,00
|
|Gümüş.Ons
|19,78
|19,81
|-0,35
|
|Gümüş Gr.
|11,86
|11,87
|-0,19
|
|B. Petrol
|97,72
|97,72
|-0,20
|