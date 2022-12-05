***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği









***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )TürkçeFon Unvan DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiEski UnvanHSBC Portföy Çoklu Varlık Üçüncü Değişken FonYeni UnvanHSBC Portföy Teknoloji Değişken FonUnvan Değişikliğinin Tescil Tarihi08/12/2022AçıklamalarSPK nın 02/11/2022 tarih ve E-12233903-305.04-28008 sayılı izni ile HSBC Portföy Çoklu Varlık Üçüncü Değişken Fon unvan değişikliği.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084299BIST