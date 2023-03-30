***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği
30.03.2023 15:39
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )
Türkçe
Fon Unvan Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Eski Unvan
HSBC Portföy Mart 2023 Serbest (Döviz) Fon
Yeni Unvan
HSBC Portföy Dördüncü Serbest (Döviz) Fon
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi
30/03/2023
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 24/03/2023 tarih ve E-12233903-305.01.01-35126 sayılı izin doğrultusunda HSBC Portföy Mart 2023 Serbest (Döviz) Fon'un unvanı HSBC Portföy Dördüncü Serbest (Döviz) Fon olarak değiştirilmiştir. Değişiklikler 30/03/2023 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129751
BIST
16:294.957
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 14,24
|Açılış
|: 4.926
|
|Önceki Kapanış
|: 4.943
|
5.000
En Düşük
4.909
16:2919,1710
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0509
|Açılış
|: 19,3880
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3900
|
19,2148
En Düşük
19,1200
16:2920,9994
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 0,2409
|Açılış
|: 21,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 21,0100
|
21,0108
En Düşük
20,7260
16:291.211,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 3,14
|Açılış
|: 1.211,58
|
|Önceki Kapanış
|: 1.208,68
|
1.217,45
En Düşük
1.203,94
BIST En Aktif Hisseler16:29
|EKSUN
|78,65
|9.263.082
|% 10,00
|
|ELITE
|31,02
|22.269.845
|% 10,00
|
|UZERB
|201,30
|1.608.991
|% 10,00
|
|SDTTR
|134,30
|607.899.424
|% 9,99
|
|RODRG
|61,10
|3.377.547
|% 9,99
|
|PAMEL
|231,40
|96.394.393
|% -9,15
|
|AKFYE
|19,59
|4.857.133.697
|% -3,69
|
|LIDFA
|5,82
|89.844.895
|% -3,48
|
|AVHOL
|22,02
|142.904.446
|% -3,34
|
|EGEPO
|15,44
|10.241.615
|% -3,20
|
|AKFYE
|19,59
|4.857.133.697
|% -3,69
|
|ASTOR
|54,05
|2.474.322.798
|% 0,37
|
|GOKNR
|22,04
|1.321.248.765
|% 9,98
|
|ALFAS
|318,60
|753.936.101
|% 1,53
|
|OYAKC
|35,50
|696.527.277
|% -0,22
|
|AKFYE
|19,59
|4.857.133.697
|% -3,69
|
|GOKNR
|22,04
|1.321.248.765
|% 9,98
|
|ASTOR
|54,05
|2.474.322.798
|% 0,37
|
|EUREN
|11,39
|315.440.293
|% 1,70
|
|SEGYO
|2,23
|57.105.398
|% 3,72
|
|16:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,1672
|19,1710
|% 0,27
|
|Euro
|20,9776
|20,9994
|% 1,16
|
|Sterlin
|23,6549
|23,7736
|% 0,67
|
|Frank
|20,9114
|21,0373
|% 0,77
|
|Riyal
|5,0903
|5,1158
|% 0,20
|
|16:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.968
|1.968
|3,28
|
|Altın Gr.
|1.214
|1.214
|5,07
|
|Cumhuriyet
|8.164
|8.288
|7,00
|
|Tam
|8.180
|8.268
|-8,00
|
|Yarım
|4.010
|4.046
|-4,00
|
|Çeyrek
|2.005
|2.023
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,59
|23,62
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|14,57
|14,59
|0,22
|
|B. Petrol
|78,24
|78,24
|0,65
|
Seans Raporu
16:29
daha fazla
-
16:41XU100
Endeks 4, 953 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 19 üstünde . İşlem hacmi 37, 499.00 milyon TL de
-
16:41DMSAS
Yüzde 9.97 oranında artışla 8.71 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 987, 121 adet işlem
-
16:39TDGYO
Yüzde 8.33 oranında artışla 4.81 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 527, 789 adet işlem
-
16:38HEDEF
Yüzde 7.66 oranında artışla 19.96 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 298, 251 adet işlem
-
16:36
Tavandan işlem gören hisse senedleri : UZERB, SDTTR, BVSAN, ELITE, PCILT, FLAP, NETAS, KRGYO, GOKNR, BEYAZ