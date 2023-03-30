***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği









***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )TürkçeFon Unvan DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiEski UnvanHSBC Portföy Mart 2023 Serbest (Döviz) FonYeni UnvanHSBC Portföy Dördüncü Serbest (Döviz) FonUnvan Değişikliğinin Tescil Tarihi30/03/2023AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 24/03/2023 tarih ve E-12233903-305.01.01-35126 sayılı izin doğrultusunda HSBC Portföy Mart 2023 Serbest (Döviz) Fon'un unvanı HSBC Portföy Dördüncü Serbest (Döviz) Fon olarak değiştirilmiştir. Değişiklikler 30/03/2023 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129751BIST