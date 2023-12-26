***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği









***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )TürkçeFon Unvan DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiEski UnvanHSBC PYŞ İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FONYeni UnvanHSBC PORTFÖY MART 2025 SERBEST (DÖVİZ) FONUnvan Değişikliğinin Tescil Tarihi27/12/2023AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 20/12/2023 tarih ve E-12233903-305.04-47004 sayılı izin doğrultusunda HSBC PYŞ İkinci Serbest (Döviz) Fon'un unvanı, HSBC Portföy Mart 2025 Serbest (Döviz) Fon olarak değiştirilmiştir.Değişiklikler 27/12/2023 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1229301BIST