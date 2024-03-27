***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği









***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )TürkçeFon Unvan DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiEski UnvanHSBC PORTFÖY NİSAN 2024 SERBEST (DÖVİZ) FONYeni UnvanHSBC PORTFÖY ŞUBAT 2026 SERBEST (DÖVİZ) FONUnvan Değişikliğinin Tescil Tarihi03/04/2024AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 29/02/2024 tarih ve E-12233903-305.04-50498 sayılı izin doğrultusunda HSBC Portföy Nisan 2024 Serbest (Döviz) Fon'un unvanı, HSBC Portföy Şubat 2026 Serbest (Döviz) Fon olarak değiştirilmiştir.Değişiklikler 3/04/2024 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263042BIST