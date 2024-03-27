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***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği

27.03.2024 10:44
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği


***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )

Türkçe
Fon Unvan Değişikliği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği

Eski Unvan
HSBC PORTFÖY NİSAN 2024 SERBEST (DÖVİZ) FON
Yeni Unvan
HSBC PORTFÖY ŞUBAT 2026 SERBEST (DÖVİZ) FON
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi
03/04/2024
Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 29/02/2024 tarih ve E-12233903-305.04-50498 sayılı izin doğrultusunda HSBC Portföy Nisan 2024 Serbest (Döviz) Fon'un unvanı, HSBC Portföy Şubat 2026 Serbest (Döviz) Fon olarak değiştirilmiştir.
Değişiklikler 3/04/2024 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263042


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