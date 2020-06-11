***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
11.06.2020 09:02
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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İzahname Değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850578
BIST
10:37109.616
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -162,65
|Açılış
|: 109.374
|
|Önceki Kapanış
|: 109.779
|
109.761
En Düşük
108.956
10:376,7893
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0136
|Açılış
|: 6,8110
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8180
|
6,7942
En Düşük
6,7686
10:377,7181
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0093
|Açılış
|: 7,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7150
|
7,7279
En Düşük
7,6811
10:37378,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,11
|Açılış
|: 378,82
|
|Önceki Kapanış
|: 378,71
|
379,37
En Düşük
376,54
BIST En Aktif Hisseler
|AYCES
|41,58
|3.029.593
|% 10,00
|
|EKIZ
|9,76
|3.045.706
|% 9,91
|
|EGCYO
|1,81
|569.862
|% 9,70
|
|YYAPI
|0,91
|28.539.608
|% 9,64
|
|EGCYH
|1,06
|682.704
|% 9,28
|
|GLBMD
|4,42
|322.134
|% -9,98
|
|HURGZ
|1,44
|5.746.229
|% -5,26
|
|KUTPO
|26,00
|434.569
|% -4,06
|
|SELGD
|3,00
|67.380
|% -3,85
|
|IZFAS
|2,20
|38.944
|% -3,51
|
|EKGYO
|1,96
|346.205.299
|% 0,51
|
|ASELS
|32,56
|304.144.199
|% 1,12
|
|IHLGM
|1,64
|201.982.365
|% 7,89
|
|KRDMD
|2,68
|185.603.428
|% 0,00
|
|GARAN
|8,10
|169.535.535
|% -1,10
|
|EKGYO
|1,96
|346.205.299
|% 0,51
|
|IHLGM
|1,64
|201.982.365
|% 7,89
|
|KRDMD
|2,68
|185.603.428
|% 0,00
|
|TSKB
|1,19
|58.295.145
|% 0,00
|
|IHLAS
|0,81
|29.810.472
|% 2,53
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5841
|8,6271
|% -0,27
|
|Frank
|7,1782
|7,2214
|% 0,42
|
|Riyal
|1,8046
|1,8137
|% 0,30
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.737
|1.737
|-2,07
|
|Altın Gr.
|379
|379
|0,11
|
|Cumhuriyet
|2.453
|2.478
|-4,20
|
|Tam
|2.525
|2.550
|-0,40
|
|Yarım
|1.232
|1.243
|-0,20
|
|Çeyrek
|616
|622
|-0,50
|
|Gümüş.Ons
|17,91
|17,95
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,90
|3,91
|-0,04
|
|B. Petrol
|40,17
|40,17
|-1,56
|
Seans Raporu
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Endeks 109, 651 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 12 altında . İşlem hacmi 2, 991.00 milyon TL de