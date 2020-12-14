***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSPK'nun 07/12/2020 tarih ve 12233903-305.01.01-12504 sayılı yazısına istinaden kuruluşuna izin verilen HSBC PYŞ Mutlak Getirili Hisse Senedi SerbestFon'un ( Hisse Senedi Yoğun Fon) İzahnamesi ve Yatırımcı Bilgi Formu ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893133BIST