***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
10.06.2021 12:18
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
HOB ve HPO Tasarruf sahiplerine Duyuru
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941666
BIST
13:331.453
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 3,73
|Açılış
|: 1.453
|
|Önceki Kapanış
|: 1.449
|
1.456
En Düşük
1.450
13:338,5376
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -0,0523
|Açılış
|: 8,5350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5750
|
8,5984
En Düşük
8,5286
13:3310,4049
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -0,0621
|Açılış
|: 10,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4600
|
10,4809
En Düşük
10,3938
13:33516,58
En Yüksek
|Değişim
|: -0,97%
|| -5,06
|Açılış
|: 516,58
|
|Önceki Kapanış
|: 521,64
|
521,79
En Düşük
515,79
BIST En Aktif Hisseler13:33
|GSDDE
|6,71
|3.599.257
|% 10,00
|
|EMKEL
|2,09
|3.765.735
|% 10,00
|
|MZHLD
|48,10
|3.215.047
|% 9,97
|
|BOBET
|4,87
|257.470.775
|% 9,93
|
|EGEEN
|1.356,00
|33.329.087
|% 8,13
|
|YESIL
|3,51
|55.657.567
|% -10,00
|
|METUR
|6,31
|5.939.316
|% -9,99
|
|EPLAS
|28,00
|9.614.750
|% -8,32
|
|ATATP
|32,30
|322.551.024
|% -8,03
|
|TKURU
|180,50
|4.149.481
|% -7,20
|
|KOZAL
|129,80
|1.428.357.327
|% 3,43
|
|THYAO
|14,40
|633.320.228
|% -1,10
|
|GARAN
|8,38
|597.306.262
|% 0,24
|
|KOZAA
|16,50
|377.910.477
|% 1,23
|
|ATATP
|32,30
|322.551.024
|% -8,03
|
|EKGYO
|2,08
|248.863.796
|% 1,96
|
|GARAN
|8,38
|597.306.262
|% 0,24
|
|YKBNK
|2,26
|148.618.052
|% -0,44
|
|IHLGM
|1,25
|77.294.971
|% 0,81
|
|BOBET
|4,87
|257.470.775
|% 9,93
|
|13:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5357
|8,5376
|% -0,61
|
|Euro
|10,3987
|10,4049
|% -0,59
|
|Sterlin
|12,0050
|12,0652
|% -0,68
|
|Frank
|9,4997
|9,5569
|% -0,53
|
|Riyal
|2,2709
|2,2823
|% -0,55
|
|13:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.880
|1.880
|-8,46
|
|Altın Gr.
|517
|517
|-4,97
|
|Cumhuriyet
|3.415
|3.467
|-40,00
|
|Tam
|3.401
|3.487
|-37,89
|
|Yarım
|1.644
|1.687
|-18,33
|
|Çeyrek
|825
|843
|-9,17
|
|Gümüş.Ons
|27,67
|27,71
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|7,60
|7,61
|-0,07
|
|B. Petrol
|72,41
|72,41
|0,19
|