***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
10.06.2021 12:26
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
HOB ve HPO Tasarruf sahipleri Duyuru Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941667
BIST
13:251.453
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 3,66
|Açılış
|: 1.453
|
|Önceki Kapanış
|: 1.449
|
1.456
En Düşük
1.450
13:258,5348
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -0,0551
|Açılış
|: 8,5350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5750
|
8,5984
En Düşük
8,5286
13:2510,4052
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -0,0618
|Açılış
|: 10,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4600
|
10,4809
En Düşük
10,3938
13:25516,25
En Yüksek
|Değişim
|: -1,03%
|| -5,39
|Açılış
|: 516,25
|
|Önceki Kapanış
|: 521,64
|
521,79
En Düşük
515,79
BIST En Aktif Hisseler13:25
|EMKEL
|2,09
|3.755.279
|% 10,00
|
|GSDDE
|6,71
|3.575.772
|% 10,00
|
|MZHLD
|48,10
|3.200.376
|% 9,97
|
|BOBET
|4,87
|257.426.697
|% 9,93
|
|FENER
|36,00
|253.490.009
|% 8,37
|
|YESIL
|3,51
|55.534.973
|% -10,00
|
|METUR
|6,31
|5.450.833
|% -9,99
|
|ATATP
|32,54
|320.223.623
|% -7,35
|
|TKURU
|180,50
|4.149.481
|% -7,20
|
|MERIT
|180,00
|583.005
|% -6,01
|
|KOZAL
|130,00
|1.403.455.847
|% 3,59
|
|THYAO
|14,41
|607.838.728
|% -1,03
|
|GARAN
|8,39
|594.125.558
|% 0,36
|
|KOZAA
|16,51
|371.613.369
|% 1,29
|
|ATATP
|32,54
|320.223.623
|% -7,35
|
|EKGYO
|2,08
|247.965.722
|% 1,96
|
|GARAN
|8,39
|594.125.558
|% 0,36
|
|YKBNK
|2,27
|148.442.340
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,25
|77.059.819
|% 0,81
|
|BOBET
|4,87
|257.426.697
|% 9,93
|
|13:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5330
|8,5348
|% -0,64
|
|Euro
|10,3996
|10,4052
|% -0,59
|
|Sterlin
|12,0000
|12,0602
|% -0,72
|
|Frank
|9,4908
|9,5479
|% -0,62
|
|Riyal
|2,2700
|2,2814
|% -0,59
|
|13:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.880
|1.881
|-8,00
|
|Altın Gr.
|516
|516
|-5,47
|
|Cumhuriyet
|3.415
|3.467
|-40,00
|
|Tam
|3.399
|3.485
|-39,63
|
|Yarım
|1.643
|1.686
|-19,17
|
|Çeyrek
|824
|843
|-9,59
|
|Gümüş.Ons
|27,66
|27,69
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|7,60
|7,60
|-0,07
|
|B. Petrol
|72,37
|72,37
|0,15
|