***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSPK'nun 10/12/2021 tarih ve 12233903-305.01.01-14225 sayılı yazısına istinaden kuruluşuna izin verilen HSBC PYŞ İKİNCİ SERBEST DÖVİZ FON İzahnamesi ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/983086BIST