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***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

27.12.2021 18:56
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama


***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

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Açıklamalar

SPK'nun 17/12/2021 tarih ve 12233903-305.01.01-14559 sayılı yazısına istinaden kuruluşuna izin verilen HSBC PYŞ ÜÇÜNCÜ SERBEST DÖVİZ FON İzahnamesi ektedir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986473


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Yarım 2.139 2.197 -4,97  
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Gümüş Gr. 8,48 8,49 0,36  
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