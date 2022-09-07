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***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

07.09.2022 11:28
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama


***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

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Açıklamalar

SPK'nun 06/09/2022 tarih ve E-12233903-305.01.01-25705 sayılı yazısına istinaden kuruluşuna izin verilen "HSBC PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU" İzahnamesi ve Yatırımcı Bilgi Formu ektedir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060908


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BRKO 2,31 457.981 % 10,00  
ROYAL 4,74 3.774.770 % 9,98  
ZRGYO 4,53 81.459.333 % 9,95  
CUSAN 14,15 21.029.155 % 9,95  
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Altın Gr. 999 999 1,41  
Cumhuriyet 6.740 6.842 9,00  
Tam 6.763 6.854 14,00  
Yarım 3.295 3.345 6,00  
Çeyrek 1.653 1.675 3,00  
Gümüş.Ons 18,17 18,20 0,17  
Gümüş Gr. 10,66 10,68 0,11  
B. Petrol 92,18 92,18 -0,65  
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