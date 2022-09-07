***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
07.09.2022 11:28
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Genel Açıklama
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Açıklamalar
SPK'nun 06/09/2022 tarih ve E-12233903-305.01.01-25705 sayılı yazısına istinaden kuruluşuna izin verilen "HSBC PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU" İzahnamesi ve Yatırımcı Bilgi Formu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060908
BIST
11:323.362
En Yüksek
|Değişim
|: -0,86%
|| -29,22
|Açılış
|: 3.402
|
|Önceki Kapanış
|: 3.391
|
3.424
En Düşük
3.338
11:3218,2438
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0094
|Açılış
|: 18,3230
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2980
|
18,2567
En Düşük
18,2124
11:3218,1007
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0494
|Açılış
|: 18,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0700
|
18,1194
En Düşük
18,0019
11:32998,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,25
|Açılış
|: 998,63
|
|Önceki Kapanış
|: 997,38
|
999,98
En Düşük
991,11
BIST En Aktif Hisseler11:30
|ORGE
|12,98
|49.508.532
|% 10,00
|
|BRKO
|2,31
|457.981
|% 10,00
|
|ROYAL
|4,74
|3.774.770
|% 9,98
|
|ZRGYO
|4,53
|81.459.333
|% 9,95
|
|CUSAN
|14,15
|21.029.155
|% 9,95
|
|MTRKS
|34,68
|7.477.494
|% -9,97
|
|ISFIN
|8,17
|30.299.581
|% -7,68
|
|COSMO
|32,60
|526.066
|% -6,64
|
|ALKA
|66,20
|25.407.361
|% -6,17
|
|FADE
|9,37
|108.878.156
|% -5,35
|
|YKBNK
|8,02
|3.541.175.308
|% -3,14
|
|AKBNK
|15,01
|2.799.600.472
|% -3,60
|
|THYAO
|74,05
|2.377.757.292
|% 0,54
|
|EKGYO
|4,61
|1.798.695.058
|% 2,22
|
|GARAN
|25,28
|1.562.739.889
|% -2,32
|
|YKBNK
|8,02
|3.541.175.308
|% -3,14
|
|EKGYO
|4,61
|1.798.695.058
|% 2,22
|
|AKBNK
|15,01
|2.799.600.472
|% -3,60
|
|VAKBN
|10,74
|1.526.027.506
|% 6,55
|
|ISCTR
|10,16
|1.473.028.660
|% -3,51
|
|11:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2297
|18,2412
|% 0,04
|
|Euro
|18,0912
|18,1013
|% 0,28
|
|Sterlin
|20,9219
|21,0268
|% -0,06
|
|Frank
|18,4817
|18,5930
|% 0,22
|
|Riyal
|4,8381
|4,8624
|% 0,06
|
|11:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.703
|1.703
|0,95
|
|Altın Gr.
|999
|999
|1,41
|
|Cumhuriyet
|6.740
|6.842
|9,00
|
|Tam
|6.763
|6.854
|14,00
|
|Yarım
|3.295
|3.345
|6,00
|
|Çeyrek
|1.653
|1.675
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|18,17
|18,20
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|10,66
|10,68
|0,11
|
|B. Petrol
|92,18
|92,18
|-0,65
|
Seans Raporu
11:30
daha fazla
-
11:45TATGD
Yüzde -3.93 oranında düşüşle 20.06 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 075, 297 adet işlem
-
11:44MTRKS
Yüzde -9.97 oranında düşüşle 34.68 lira fiyatla işlem gören hissede 215, 614 adet işlem
-
11:43FLAP
Yüzde -3.77 oranında düşüşle 7.65 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 016, 889 adet işlem
-
11:41XU100
Endeks 3, 365 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 77 altında . İşlem hacmi 31, 107.00 milyon TL de
-
11:41FLAP
Yüzde -4.03 oranında düşüşle 7.63 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 987, 602 adet işlem