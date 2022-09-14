***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi07/09/2022Bildirim İçeriğiAçıklamalarYatırımcı Bilgi Formundaki halka arz tarihi düzeltilmiştir.SPK'nun 06/09/2022 tarih ve E-12233903-305.01.01-25705 sayılı yazısına istinaden kuruluşuna izin verilen HSBC PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU İzahnamesi ve Yatırımcı Bilgi Formu ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063215BIST