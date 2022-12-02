***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSPK'nun 02/12/2022 tarih ve 12233903-305.01.01-29529 sayılı yazısına istinaden kuruluşuna izin verilen HSBC PORTFOY KIRMIZI HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON İzahnamesi ve yatırımcı bilgi formu ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1083984BIST