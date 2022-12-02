***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
02.12.2022 16:19
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Genel Açıklama
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Açıklamalar
SPK'nun 28/11/2022 tarih ve 12233903-305.01.01-29315 sayılı yazısına istinaden kuruluşuna izin verilen HSBC PORTFOY MART 2023 SERBEST (DÖVİZ) FON İzahnamesi ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1083985
BIST
16:095.014
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -32,55
|Açılış
|: 5.054
|
|Önceki Kapanış
|: 5.046
|
5.054
En Düşük
4.961
16:0918,6410
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0081
|Açılış
|: 18,7030
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6930
|
18,6925
En Düşük
18,6155
16:0919,6401
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0237
|Açılış
|: 19,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,5900
|
19,7093
En Düşük
19,5800
16:091.078,65
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -1,80
|Açılış
|: 1.078,65
|
|Önceki Kapanış
|: 1.080,45
|
1.082,26
En Düşük
1.075,76
BIST En Aktif Hisseler16:09
|ALFAS
|201,30
|780.989.091
|% 10,00
|
|SNPAM
|19,25
|1.116.324
|% 10,00
|
|OZSUB
|11,23
|2.314.020
|% 9,99
|
|UZERB
|134,30
|5.079.629
|% 9,99
|
|SNICA
|39,00
|1.412.928.307
|% 9,98
|
|QNBFB
|54,00
|672.674
|% -10,00
|
|KSTUR
|331,90
|3.424.066
|% -9,98
|
|SODSN
|37,80
|1.886.271
|% -9,91
|
|YESIL
|4,93
|99.690.658
|% -9,87
|
|EKIZ
|18,99
|1.839.346
|% -9,66
|
|THYAO
|128,50
|7.316.409.251
|% 3,30
|
|KOZAL
|403,30
|5.558.041.149
|% -0,37
|
|ASELS
|49,12
|4.437.098.120
|% 2,89
|
|EREGL
|41,96
|3.986.881.930
|% -1,22
|
|EKGYO
|7,14
|2.662.787.988
|% 0,00
|
|EKGYO
|7,14
|2.662.787.988
|% 0,00
|
|SKBNK
|2,73
|634.736.316
|% 0,00
|
|ISCTR
|10,60
|1.861.384.904
|% -2,39
|
|ADESE
|1,73
|282.377.087
|% 0,00
|
|TSKB
|4,04
|613.226.834
|% -1,22
|
|16:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6325
|18,6410
|% 0,04
|
|Euro
|19,6282
|19,6401
|% 0,12
|
|Sterlin
|22,8335
|22,9480
|% 0,39
|
|Frank
|19,8907
|20,0105
|% 0,43
|
|Riyal
|4,9419
|4,9667
|% 0,02
|
|16:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.799
|1.800
|-3,87
|
|Altın Gr.
|1.078
|1.078
|-2,65
|
|Cumhuriyet
|7.175
|7.283
|38,00
|
|Tam
|7.199
|7.259
|-15,00
|
|Yarım
|3.492
|3.549
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.751
|1.774
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|22,74
|22,77
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|13,58
|13,60
|-0,06
|
|B. Petrol
|87,51
|87,51
|0,63
|
Seans Raporu
16:09
daha fazla
-
16:24XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -41, 65 kaybederek (% -0.94 ) 4, 383
-
16:24
Tavandan işlem gören hisse senedleri : UZERB, OTTO, MIPAZ, ALFAS, KARTN, KZBGY, NIBAS, SNPAM, VBTYZ, BRMEN
-
16:24
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KSTUR, YESIL, QNBFB
-
16:24
TUCLK, KARTN, ARDYZ değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:24
MZHLD, SASA, ISBIR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında