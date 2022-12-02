***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
02.12.2022 16:20
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Genel Açıklama
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Açıklamalar
SPK'nun 28/11/2022 tarih ve 12233903-305.01.01-29315 sayılı yazısına istinaden kuruluşuna izin verilen HSBC PORTFOY AĞUSTOS 2024 SERBEST (DÖVİZ) FON İzahnamesi ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1083987
BIST
16:354.988
En Yüksek
|Değişim
|: -1,16%
|| -58,29
|Açılış
|: 5.054
|
|Önceki Kapanış
|: 5.046
|
5.054
En Düşük
4.961
16:3518,6403
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0074
|Açılış
|: 18,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6930
|
18,6925
En Düşük
18,6155
16:3519,4611
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -0,1553
|Açılış
|: 19,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 19,5900
|
19,7093
En Düşük
19,4379
16:351.070,82
En Yüksek
|Değişim
|: -0,89%
|| -9,63
|Açılış
|: 1.070,82
|
|Önceki Kapanış
|: 1.080,45
|
1.082,26
En Düşük
1.068,42
BIST En Aktif Hisseler16:33
|ALFAS
|201,30
|781.789.661
|% 10,00
|
|SNPAM
|19,25
|1.116.324
|% 10,00
|
|OZSUB
|11,23
|2.354.953
|% 9,99
|
|UZERB
|134,30
|5.079.629
|% 9,99
|
|SNICA
|39,00
|1.414.262.263
|% 9,98
|
|BASCM
|4,07
|2.533.677
|% -21,43
|
|QNBFB
|54,00
|672.674
|% -10,00
|
|KSTUR
|331,90
|3.424.066
|% -9,98
|
|SODSN
|37,80
|1.886.271
|% -9,91
|
|YESIL
|4,93
|100.623.187
|% -9,87
|
|THYAO
|128,60
|7.555.661.521
|% 3,38
|
|KOZAL
|402,60
|5.824.118.403
|% -0,54
|
|ASELS
|49,02
|4.656.083.727
|% 2,68
|
|EREGL
|41,88
|4.446.907.619
|% -1,41
|
|EKGYO
|7,14
|2.745.891.735
|% 0,00
|
|EKGYO
|7,14
|2.745.891.735
|% 0,00
|
|SKBNK
|2,72
|650.432.567
|% -0,37
|
|ISCTR
|10,58
|1.928.918.699
|% -2,58
|
|ADESE
|1,73
|301.211.749
|% 0,00
|
|TSKB
|4,05
|653.410.193
|% -0,98
|
|16:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6345
|18,6403
|% 0,04
|
|Euro
|19,4653
|19,4746
|% -0,72
|
|Sterlin
|22,7909
|22,9052
|% 0,20
|
|Frank
|19,8717
|19,9914
|% 0,33
|
|Riyal
|4,9427
|4,9675
|% 0,03
|
|16:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.787
|-16,35
|
|Altın Gr.
|1.078
|1.078
|-1,98
|
|Cumhuriyet
|7.180
|7.288
|43,00
|
|Tam
|7.204
|7.265
|-9,00
|
|Yarım
|3.494
|3.552
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.752
|1.775
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|22,50
|22,54
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|13,65
|13,66
|0,00
|
|B. Petrol
|87,53
|87,53
|0,65
|
Seans Raporu
16:33
daha fazla
-
16:46SMART
Yüzde -4.57 oranında düşüşle 12.31 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 093, 289 adet işlem
-
16:45YEOTK
Yüzde -5.01 oranında düşüşle 79.65 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 310, 784 adet işlem
-
16:44XU100
Endeks 5, 007 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 77 altında . İşlem hacmi 82, 309.00 milyon TL de
-
16:44YYAPI
Yüzde -9.43 oranında düşüşle 2.21 lira fiyatla işlem gören hissede 106, 487, 850 adet işlem
-
16:43AKMGY
Yüzde -4.58 oranında düşüşle 78.20 lira fiyatla işlem gören hissede 381, 645 adet işlem